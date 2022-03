Santarcangelo: lavori alla rete idrica, dal 14 marzo modifiche al traffico in centro storico e in viale Marini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:18 - 12 Marzo 2022

Lavori rete idrica Sntarcangelo.

Dalla prossima settimana il centro storico e via Gaetano Marini saranno interessati da due interventi di Hera che comporteranno alcune modifiche al traffico e alla sosta.

Da lunedì 14 marzo i lavori di posa della condotta idrica che interessano la SP14 Santarcangelese si estenderanno anche su viale Marini, nel tratto compreso fra le vie Cupa e Sancisi, dove entrerà in vigore il senso unico alternato e il limite di velocità di 30 chilometri orari. Per mitigare i disagi alla circolazione veicolare e garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, durante le ore di punta e in caso di altre necessità il traffico sarà regolato da movieri mentre per il resto della giornata sarà presente un impianto semaforico.

Lo stralcio di lavori su viale Marini, che si concluderanno sabato 2 aprile, rientra in un sostanzioso intervento – realizzato da Hera con un investimento di circa 2,5 milioni di euro a carico di Romagna Acque – per garantire il funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, una maggiore sicurezza della rete idrica e il rinnovo delle condutture di diverse vie. Le tempistiche dell’intervento, che riprenderà prima dell’inizio dell’estate per ultimare i lavori, sono state calcolate per consentire il passaggio del Giro d’Italia che il 18 maggio partirà proprio da Santarcangelo per la sua undicesima tappa.

Inoltre, per consentire un intervento di bonifica e rinnovo della rete idrica nel centro storico, da martedì 15 fino a martedì 29 marzo alcune vie del centro storico resteranno chiuse al traffico e alla sosta.

Anche in questo caso si tratta di un primo stralcio di lavori che inizialmente interessano il tratto di via Aurelio Saffi compreso tra via Della Costa e piazza Balacchi, dove saranno vietati sosta e transito veicolare. I mezzi in arrivo da via Pio Massani dovranno quindi obbligatoriamente svoltare a destra in piazza Balacchi e nuovamente a destra all’incrocio con via Saffi, mentre contrada dei Fabbri resterà interdetta al traffico. Le aree di cantiere saranno in ogni caso percorribili attraverso un camminamento pedonale che garantirà ai frontisti l’accesso alle proprie abitazioni.

Anche in questo caso le tempistiche dei lavori, che proseguiranno nel corso della primavera interessando anche le condotte idriche di via Pio Massani e piazza Balacchi, sono state concordate per consentire il proseguimento dell’intervento di riqualificazione di piazza Balacchi e il restauro della sottostante casamatta.

Infine, da lunedì 14 a sabato 26 marzo anche un tratto della SP49 Trasversale Marecchia compreso tra via Scalone e la strada di Gronda sarà a senso unico alternato per consentire alcuni lavori edili. Per due settimane, dunque, resterà chiuso un tratto di corsia sinistra (in direzione Santarcangelo) con senso unico alternato regolato da movieri durante le operazioni di cantiere e da impianto semaforico nel resto della giornata. Nel tratto interessato dai lavori i veicoli dovranno transitare a una velocità massima di 30 chilometri orari.

