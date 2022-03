Riminese trovato senza vita nel bagno dell’azienda dove lavora a Pesaro

Cronaca

Rimini

| 11:49 - 12 Marzo 2022

E’ stato trovato morto all'interno di un bagno dell’azienda dove lavora. Vittima un operaio 38enne, Emil Vitillo, originario di Rimini, trasferitosi a Pesaro dopo esser stato assunto alla Vitrifrigo, in zona Vallefoglia, circa 12 anni fa.

Come tutte le mattine alle 8 si è presentato in azienda, poi, più nessuna traccia. Così intorno alle 10 alcuni colleghi hanno provato a contattarlo telefonicamente, senza ricevere una risposta.



A quel punto hanno iniziato a controllare all'interno dell'azienda fino a raggiungere un bagno dove hanno trovato una porta chiusa. Una volta abbattuta, hanno fatto la tragica scoperta.





Il corpo senza vita del 38enne era a terra. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo, purtroppo era già spirato.



Resta da chiarire la causa della morte, non si esclude alcuna ipotesi. Il Magistrato ha disposto l’autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.