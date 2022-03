Riccione, con il Sigep al via le attività stagionali 2022

Attualità

Riccione

| 09:55 - 12 Marzo 2022

Riccione, al via le attività stagionali.

L’apertura di attività di pubblico esercizio, bar e ristoranti, delle attività ricettive alberghiere, alberghi e residenze turistico alberghiere, ricettive all’aperto quali i campeggi, locali di intrattenimento e svago, esclusi gli stabilimenti balneari, per i quali valgono le disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna, è stato anticipata a decorrere al 12 marzo e sarà valida fino al 7 novembre 2022. Sulla base della conferma del Sigep a Rimini e su sollecitazione degli operatori il sindaco Renata Tosi ha disposto quindi l’avvio anticipato con atto sindacale “considerato che il Regolamento comunale per la disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in applicazione della L.R. n.4/2003 nel fissare l’apertura stagionale dei pubblici esercizi dal giorno 8 aprile al giorno 3 novembre di ogni anno prevede, altresì, la possibilità per il Comune di concedere annualmente modifiche al periodo stagionale soprafissato, in relazione al calendario annuale o a particolari iniziative ed eventi e preso atto che l’Associazione Albergatori di Riccione ha chiesto di anticipare l’apertura e posticipare la chiusura delle attività ricettive alberghiere per la prossima stagione estiva, con ciò rappresentando la forte richiesta degli operatori e dei loro ospiti ed evidenziato che nel periodo compreso tra il 12 e il 16 marzo 2022, si terrà nel Comune di Rimini la 43° edizione della fiera internazionale di gelateria e pasticceria denominata “Sigep”.