Riccione, la sede elettorale di Cecchetto è un bar: "regaliamo anche libri"

Attualità

Riccione

| 19:23 - 11 Marzo 2022

Claudio Cecchetto.

È stata aperta in via Armando Diaz, civico 77, la sede elettorale della Lista Civica Cecchetto. Si affaccia direttamente nella piazza Unità d'Italia a Riccione, famosa per il frequentatissimo mercato del venerdì. "La nostra sede - dice Claudio Cecchetto - è un bar. Qualcosa di nuovo perché la nostra coalizione, noi, siamo qualcosa di nuovo: un nuovo modo di fare politica. È un bar perché il bar è il luogo dell’ aggregazione e dell’ascolto. Un luogo accessibile. È il luogo della condivisione. È anche un caffè letterario. Regaliamo libri perché il libri fanno bene e aiutano le persone a crescere: questo è il nostro obiettivo".