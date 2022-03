Valmarecchia, un incontro online per la rigenerazione e lo sviluppo sostenibile del territorio

Attualità

17:51 - 11 Marzo 2022

"A oltre dieci anni dall’unificazione amministrativa della Valmarecchia, con l’ingresso in Emilia-Romagna dei Comuni dell’alta valle" si legge in un comunicato dei circoli locali del Partito Democratico "è utile ragionare sulle prospettive".



Per l'occasione, i circoli PD della Valmarecchia (Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio) insieme ad Articolo Uno Rimini e Federconsumatori Rimini, hanno organizzato un incontro delle Agorà Democratiche dedicato interamente alla rigenerazione e allo sviluppo sostenibile del territorio della valle del Marecchia. L'Agorà si svolgera online sabato 19 marzo alle ore 15:30 (info per partecipare sulla pagina facebook Pd Valmarecchia).



"Il primo elemento di riflessione" si legge nella nota "riguarda la programmazione dello sviluppo: al di là della attuale suddivisione in ambiti funzionali (Alta e Bassa valle), si propone un ambito unitario di programmazione affinché la valle possa essere interpretata secondo la sua identità unitaria: quella di un territorio che produce acqua per tutta la Romagna e aria pulita attraverso i suoi boschi, preserva il paesaggio, custodisce importanti beni culturali. Per questa nostra “attitudine” e per preservare la montagna e la collina dallo spopolamento, pensiamo di poter orientare sui nostri territori gli investimenti necessari per produrre lavoro buono e per garantire nel tempo gli equilibri naturali. Richiamiamo i fruitori del patrimonio naturale della Valle, a responsabilizzarsi per la sua salvaguardia e per avviare un percorso di sviluppo basato su beni ambientali e culturali da tutelare a vantaggio di tutti".



Tra le tematiche al centro dell'incontro la gestione della Risorsa Idrica (Il 'sistema Marecchia'),il turismo sostenibile, il rilancio del progetto del parco fluviale del Marecchia.



"Il documento di questa Agorà" conclude la nota "sarà al centro del confronto con strutture associative, economiche, politiche della Valle. Sarà poi avviato un dialogo con soggetti istituzionali e privati che, operando sulle risorse del territorio vallivo, diventino essi stessi promotori di iniziative progettuali di recupero e tutela ambientale.

Il patrimonio ambientale e culturale della Valle richiama tutti i “fruitori” a responsabilizzarsi per la sua salvaguardia, a partire dalla città di Rimini".