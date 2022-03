Calcio RSM: Sanchez: 'La Fiorita contro il San Giovanni vuole il bottino pieno'

Sport

Repubblica San Marino

| 17:24 - 11 Marzo 2022

Il difensore de La Fiorita Mosé Serra Sanchez (foto FSGC).

Il turno infrasettimanale ha portato un punto per la Fiorita che, in una giornata caratterizzata da ben sei sfide terminate sullo 0-0, mantiene saldamente la seconda posizione in classifica. “Peccato perché avremmo potuto avvicinare il Tre Penne – commenta il difensore Mosé Serra Sanchez -, ma il lato positivo è che la classifica è rimasta praticamente immutata. Quella contro il Faetano è stata una partita difficile come ci immaginavamo. Li avevamo incontrati sia in campionato che in Coppa e sapevamo che avrebbero potuto metterci in difficoltà. Sono una squadra giovane, aggressiva, non è stato facile affrontarli. Alla fine il punto ci è andato anche bene, ma dalla prossima dovremo puntare al bottino pieno”.

E la prossima è già domani: alle 15:00, ad Acquaviva, gli uomini di Lasagni sfideranno il San Giovanni. “L’obiettivo, come dicevo, è quello di tornare a casa con i tre punti - dice Sanchez -. È importante per non perdere di vista il nostro obiettivo, che è quello di rimanere nelle prime due posizioni. È una partita che, se giocata come sappiamo fare, rimanendo concentrati, la possiamo portare a casa. Ma non dobbiamo sottovalutarla: dobbiamo rimanere sul pezzo, determinati e aggressivi”.

Per Sanchez, arrivato nel mercato estivo, è la prima esperienza nel campionato sammarinese. Classe 2000, prima dell’approdo sul Titano ha militato nelle giovanili del Genoa e in Serie D con la maglia del Sestri Levante. "E' una realtà per me nuova – racconta -, in cui mi sto trovando bene. Con i compagni mi sono integrato fin dal primo giorno. Sono venuto in una delle migliori squadre di San Marino, a mio avviso; sono contentissimo di giocare per questi colori. Siamo una squadra di buon livello, se giochiamo come sappiamo fare abbiamo dimostrato che non ce n’è per nessuno”.

Il reparto difensivo, di cui Mosè fa parte, sta dimostrando di essere tra i migliori di San Marino con sole 15 reti incassate in oltre 20 giornate. “Siamo una bella difesa – commenta -, ma il merito è di tutta la squadra. I primi difensori sono gli attaccanti perché, se fanno bene il pressing, ci permettono di rimanere coperti. Sono soddisfatto anche delle mie prestazioni personali. Nell’ultimo periodo ho acquisito minutaggio e spero di aver dimostrato al mister che può contare su di me in qualsiasi posizione. Nasco come centrale ma, anche in passato, all’occorrenza posso giocare come terzino”.

Per Sanchez gli obiettivi sono chiari. “Mi piacerebbe vincere il campionato con La Fiorita e accedere ai preliminari di Champions League – dice -. L’obiettivo che ci poniamo come squadra è questo, senza tralasciare la Coppa. Dobbiamo tenercelo bene a mente per cercare di fare sempre meglio. Abbiamo le capacità e le doti per riuscirci”.