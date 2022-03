Una nuova pista in Valmarecchia, dedicata agli amanti della mountain bike

Attualità

Novafeltria

| 07:27 - 13 Marzo 2022

Un biker su sentieri sterrati, foto di repertorio.

di Nicola Guerra



Buone notizie per gli amanti delle due ruote. Sono partiti questa settimana in Valmarecchia i lavori di realizzazione di una nuova pista da cross country, disciplina della mountain bike che prevede di percorrere percorsi naturalistici e di campagna attraverso sentieri appositamente creati con salti, sponde e curve paraboliche. Gli interventi in progetto saranno realizzati su un tracciato sistemato e adeguato per essere destinato ad un uso sportivo medio alto, come ci spiega l'incaricato del percorso Massimo 'Wolf' Dolci iscritto al gruppo ciclistico Valmaracing di Novafeltria..

Il territorio della Cava di Monte Ceti (ora dismessa e tornata di proprietà del comune di Novafeltria) sarà completamente riqualificato per lasciar spazio a questo importante progetto che attirerà gli appassionati delle bike che ogni anno, sempre di più, scelgono il territorio della Valmarecchia come meta cicloturistica.



La valle infatti, con i suoi percorsi scenografici a ridosso di valli e castelli, si presta magnificamente a questo sport che giorno dopo giorno sta diventando un vero e proprio trend per tutti gli sportivi.

L’itinerario della nuova pista, che andrà a sommarsi ai percorsi di Downill sul monte Pincio (già scelti dalla nazionale italiana) e alla ciclabile del fiume Marecchia, consentirà di godere dei nostri luoghi in piena sostenibilità nel rispetto della natura.



"È una direzione green e in linea con quella degli altri comuni della Valmarecchia quella che vogliamo prendere" ci dice il consigliere comunale di Novafeltria con delega allo sport Marco Magnani "per incentivare questo settore così in crescita. La pista di cross country, che puntiamo a completare entro l'estate, sarà un'ottima attrazione a disposizione di tutti e in modo completamente gratuito. Sarà sempre aperta e facilmente raggiungibile dai ciclisti che provengono da ogni zona in quanto avrà ben tre vie per l'accesso: sia dal versante di Secchiano (attraverso la strada della giungla dei castagni), sia da quelli di Ponte Santa Maria Maddalena e Uffogliano. L'intenzione di valorizzare la pista c'è, così come quella di realizzare un campo-scuola per avvicinare i bambini al mondo della bicicletta".