Covid Rimini: 181 nuovi casi, -1 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:46 - 11 Marzo 2022

Bollettino Covid 11 marzo 2022.



I contagi da Sars-CoV-2 si confermano in risalita sul territorio riminese. Oggi (Venerdì 11 marzo) comunicati 181 contagi: come previsto, il picco di questa settimana finora si è registrato nei giorni di mercoledì e giovedì (i due giorni in cui sono concentrati più tamponi), ma complessivamente è la media settimanale a salire a 174 contagi (871 casi in cinque giorni). Sette giorni fa era 149, due settimane fa era però superiore: 212.



In regione si sfiorano i 3000 contagi (totale 2.910), mentre i decessi, nessuno nel territorio riminese, sono 12, età media 80 anni.



Continua però il calo dei ricoveri: in terapia intensiva a Rimini -1 (totale 6), in regione -4 (totale 58), nei reparti Covid di tutto il territorio regionale - 22 (totale 1048).