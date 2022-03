Profughi Ucraina, parte distribuzione cibo e si organizzano giornate di gioco nei parchi tematici

Attualità

16:38 - 11 Marzo 2022

Domani (sabato 12 marzo) alle 7.20 partirà a Rimini la consegna di generi alimentari alle famiglie ucraine ospitate nel nostro territorio. Lo annuncia l'assessore Kristian Gianfreda. Martedì 15 marzo invece ci sarà la prima riunione del coordinamento del terzo settore, un tavolo che coinvolgerà le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici del territorio, "in modo tale- evidenzia Gianfreda - da poter contare su una rete sociale ben strutturata, in grado di fornire l’assistenza e gli aiuti necessari in questo delicato momento attraverso un modus operandi organizzato ed efficace".



L'amministrazione comunale è al lavoro anche per organizzare delle giornate nei parchi tematici del territorio, partendo da Mirabilandia, per offrire alle famiglie e ai più giovani occasioni di divertimento e socialità.