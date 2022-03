Riccione, annullata la fogheraccia in rispetto del dramma dei profughi ucraini

Attualità

Riccione

| 16:16 - 11 Marzo 2022

L'amministrazione comunale di Riccione ha deciso di annullare la tradizionale fogheraccia della vigilia di San Giuseppe. "Un gesto simbolico ma doveroso", ha evidenziato il sindaco Renata Tosi: l'annullamento è stato deciso nel rispetto del dramma subito dal popolo ucraino. "La Romagna, che ha a cuore la sua fogheraccia certamente, avrà ancora più rispetto e amore per i bambini e le tante famiglie che soffrono nelle città bombardate", aggiunge il primo cittadino della Perla Verde, che elogia la popolazione riccionese per la forte empatia mostrata verso i profughi, dimostrata anche dall'elevata e sentita partecipazione alla fiaccolata per la pace.