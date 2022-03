Biglietto unico sulla rete bus Start Romagna e treni regionali, parte "Rail Smart Pass"

Turismo

Rimini

| 16:07 - 11 Marzo 2022

Un autobus presso la stazione di Rimini, foto di repertorio.

Un pass unico per viaggiare senza limiti con i treni regionali e i bus in tutta la Romagna. Torna Rail Smart Pass, il titolo di viaggio pensato soprattutto per i turisti e i pendolari occasionali, che punta a incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e suggerire nuovi percorsi di scoperta del territorio. Rail Smart Pass offre tre o sette giorni di viaggi illimitati sull'intera rete bus di Start Romagna - compreso il Metromare - e sui treni regionali di Trenitalia Tper lungo le tratte Cattolica - Rimini - Ravenna, Rimini - Faenza - Castel Bolognese, Castel Bolognese - Lugo - Ravenna e Faenza - Russi - Ravenna. Il servizio integrato, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, è il frutto dell'accordo fra Trenitalia Tper e Start Romagna. Il pass si può acquistare nei Punto Bus Start Romagna in formato card contactless o a bordo bus tramite App myCicero in formato digitale, con attivazione automatica il primo giorno di validità del periodo prescelto. Il costo del biglietto è di 25 euro per tre giorni, 50 euro per sette giorni.