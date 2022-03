Ha due etti di hashish, ma dichiara: "Uso personale". Viene assolto

Cronaca

Rimini

| 15:53 - 11 Marzo 2022

Il riminese è stato assolto dal giudice Monocratico del Tribunale di Rimini. Foto di repertorio.



É stato assolto, perché il fatto non sussiste, un 35enne riminese arrestato mercoledì 23 febbraio dopo il sequestro di due panetti di hashish e marijuana da 200 grammi, all'interno del garage della sua abitazione. Il giovane, difeso dall'avvocato Matteo Paruscio, era a processo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: la polizia municipale aveva avviato un'indagine su di lui a seguito di segnalazione di alcuni residenti. L'avvocato difensore ha contestato il teorema accusatorio, argomentando che il suo assistito possedeva droga esclusivamente per uso personale, evidenziando inoltre l'assenza di prove sull'attività di spaccio e anche di materiale per il confezionamento delle dosi all'interno dell'abitazione e del garage. Inoltre il 35enne ha dimostrato di avere redditi tali da potersi permettere l'acquisto di quel quantitativo di droga.