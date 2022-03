Rimini, la partecipazione degli assessori all'incontro sul referendum fa litigare Lega e Pd

Attualità

Da sinistra Loreno Marchei, Francesco Bragagni e Francesca Mattei.



La partecipazione degli assessori Francesco Bragagni e Francesca Mattei all'incontro "L'Italia dei diritti - volontà popolare e referendum", tenutosi sabato scorso (5 marzo) nella sala del giudizio del museo della città di Rimini, ha suscitato le proteste del consigliere comunale della Lega Loreno Marchei. Nell'incontro si è parlato dei quesiti referendari non ammessi dalla Cassazione, tra essi il quesito sulla legalizzazione della Cannabis.



Marchei, citando i numerosi arresti per droga avvenuti a Rimini, accusa i due assessori di aver ignorato "il loro ruolo istituzionale" con la partecipazione all'incontro "per promuovere la liberalizzazione della droga", nella stessa settimana in cui in consiglio comunale Marchei ha presentato un'interrogazione sugli episodi di violenza giovanile, "naturale risultato di una politica scellerata che, per il facile consenso delle nuove generazioni, promette tutto a tutti, destrutturando e dissolvendo ogni principio valoriale ed esperienza educativa". Molti giovani, ha evidenziato Marchei, "manifestano il loro disagio attraverso la violenza, la droga, e l’alcool cercando negli stessi un surrogato per sostituire quello che non trovano più in chi di dovere".



Marchei aveva sollecitato l'amministrazione comunale a "un netto cambio di passo, rispetto al passato, mettendo al centro la famiglia, nucleo naturale e primo presidio di monitoraggio e contrasto, che da diversi lustri non trova neppure albergo in un assessorato dedicato" e invece, accusa, "l'amministrazione si è evidentemente schierata a favore della liberalizzazione della droga, dimostrando di non avere a cuore il futuro dei nostri giovani e le necessità delle loro famiglie". "Io mi preoccupo perchè la società e la politica, per quanto possibile, garantisca ai nostri figli educazione, formazione e responsabilizzazione per diventare liberi ed indipendenti. Un certa politica nichilista non fa nulla per proteggerli dal rischio dipendenze", chiosa Marchei.



A stretto giro di posta, arriva la risposta dei due assessori, che parlano di "operazione maldestra" da parte del consigliere, cioé confondere "maldestramente un dibattito popolare sul tema dei diritti, tornato d’attualità dopo la raccolta di centinaia di migliaia di firme in tutta Italia su diversi quesiti referendari, con l’azione amministrativa di un Comune" che, sottolineano, si distingue sul tema del contrasto alla droga, "sia sul campo, con la Polizia locale protagonista di tante operazioni di controllo e di sequestro di sostanze, sia in termini preventivi ed educativi, investendo gran parte dei propri fondi del pnrr sulle scuole, consolidando il rapporto con la Comunità di San Patrignano, sfociato anche in iniziative di livello internazionale, ed inserendo nei Piano Sociali di Zona programmi di formazione e sensibilizzazione sui rischi delle droghe, che coinvolgono genitori ed insegnanti assieme ai ragazzi."



I due rappresentanti della giunta comunale incalzano Marchei: "Ma il consigliere sa, per caso, quali sono i quesiti del referendum? Sa che sono state raccolte firme in tutta Italia per tenere i referendum? Sa che la Costituzione italiana offre la possibilità su tematiche civili di svolgere consultazioni popolari? Dovrebbe, considerando che il suo partito sostiene i quesiti referendari della Giustizia Giusta (oggetto dell’incontro in questione assieme ad eutanasia e cannabis) e sul tema la posizione della Lega ​coincide incredibilmente con quella degli organizzatori del convegno". Stoccata finale con citazione di Matteo Salvini: "Marchei ha vissuto o no in Italia negli ultimi mesi, oppure scende adesso dalla luna come proprio l’altro ieri ha dimostrato di fare il suo segretario Salvini con la bella figura fatta in mondovisione nella sua missione ‘umanitaria’ in Ucraina?”