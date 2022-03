Rimini, balneari incontrano il deputato Bignami: "serve proroga temporanea delle concessioni"

Attualità

Rimini

| 14:44 - 11 Marzo 2022

Un momento dell'incontro.



Questa mattina (venerdì 11 marzo) all'hotel Sorriso di Rimini le associazioni di categoria cittadine degli imprenditori e operatori balneari hanno incontrato il deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, accompagnato dal vicecommissario Filippo Zilli e dal coordinatore comunale di Riccione Stefano Paolini. I delegati presenti rappresentavano, tra gli altri, confcommercio, confindustria, CNA, donne da mare, confartigianato, lega cooperative, Sindacato italiano balneari, Coop. Bagnigni OASI.



Tema dell'incontro la normativa sulle concessioni balneari che riguarda 30.000 imprese italiane e 8000 km di costa, per la quale sono in corso le attività parlamentari. I balneari hanno ribadito all'onorevole Bignami le proprie richieste: la protezione delle imprese riminesi e italiane, il contrasto ai grandi gruppi di acquisizione, il riconoscimento della professionalità e del valore di impresa, ma soprattutto una proroga temporanea delle concessioni in riferimento all'ammortamento degli investimenti.