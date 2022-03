Covid e non solo, sindaco di Santarcangelo incontra i cittadini per un bilancio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:09 - 11 Marzo 2022

Arco di piazza Ganganelli a Santarcangelo.



Un’occasione per ritrovarsi dopo la parentesi della pandemia. Un momento di riflessione e raccoglimento sulla guerra in Ucraina. Una serata di confronto sull’operato dell’amministrazione comunale nei primi due anni e mezzo del mandato. Tutto questo è “La forza di una comunità. Santarcangelo tra pandemia e futuro”, incontro pubblico in programma lunedì 21 marzo alle ore 21 al teatro Lavatoio.



Nell’occasione, la sindaca Alice Parma e gli assessori della Giunta interverranno nella cornice di un incontro che vedrà anche diversi ospiti alternarsi sul palco del Lavatoio. Ad aprire la serata, infatti, sarà Gigi Riva con letture dal suo “Il più crudele dei mesi. Storia di 188 vite”, libro dedicato alle vittime del Covid-19 nella città di origine del giornalista, Nembro (Bergamo).



A seguire, il resoconto sintetico dell’attività svolta dall’amministrazione comunale sarà intervallato da momenti di riflessione su temi di attualità come il conflitto in corso in Ucraina e da interventi per celebrare le ricorrenze che caratterizzano la giornata del 21 marzo, a cominciare dalla Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.



Ma il 21 marzo – oltre a essere una data che evoca simbolicamente l’idea della ripartenza – è anche la Giornata mondiale della poesia, nonché il decimo anniversario della scomparsa del Maestro Tonino Guerra, che sarà celebrato con un intervento della poetessa Annalisa Teodorani. A completare il quadro della serata due contributi video, di cui uno inedito.



“La nostra idea è quella di ritrovarci, di ripartire insieme con un incontro pubblico al quale ne seguiranno altri, per riprendere un confronto tra l’Amministrazione comunale e la città di cui tutti sentiamo la necessità dopo la lunga fase pandemica – dichiara la sindaca Alice Parma – un momento per fermarci a riflettere insieme su quanto abbiamo passato e su quanto sta accadendo intorno a noi. Viviamo un momento storico drammatico, con la pandemia non ancora alle spalle e il conflitto ucraino che sconvolge il mondo, ma è nostro dovere continuare a lavorare per la comunità locale – conclude la sindaca – offrendo anche il massimo sostegno a chi si ritrova a subire le conseguenze peggiori della pandemia e della guerra”.



Per la partecipazione all’incontro sono richieste la Certificazione verde Covid-19 rafforzata (super green pass) e la mascherina modello Ffp2, mentre non è necessaria la prenotazione.