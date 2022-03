Crisi energetica, Confesercenti: "non ripeschiamo il progetto del parco eolico"

Attualità

Rimini

| 13:11 - 11 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Federconsumatori, Confesercenti, Confcommercio. Le associazioni del territorio riminese, a suon di comunicati stampa, si alternano sui media locali lanciando grida d'allarme: il Covid, i ristori, le restrizioni della pandemia, poi il caro bollette e ora il caro benzina. Per ciò che concerne la corsa in alto dei prezzi del carburante, l'invito di Confesercenti Rimini al governo è - abbastanza scontato - tagliare iva ed accise. Anni fa, evidenzia il presidente Vagnini, "con lo stesso prezzo del barile di petrolio la benzina costava la metà". Sul caro bollette, il n.1 della Confesercenti riminese evidenzia: "in Italia il libero mercato delle materie prime sta portando a una speculazione che era iniziata ben prima della guerra in Ucraina. Non si può lasciare tutto al libero mercato". La preoccupazione è alta, per la stagione estiva, per la contrazione dei consumi, per le famiglie italiane costrette ad affrontare uscite sempre più alte. In tema di approvvigionamento energetico, Confsercenti boccia l'idea di recuperare il progetto del parco eolico. "Nelle emergenze si rischia di fare scelte che sono peggio del problema. Pensiamo che per realizzarlo ci vorranno anni, dai pali in mare i cavi dovranno arrivare a terra, dove ci dovrà essere una centrale", argomenta Vagnini. Il rischio è "una devastazione del territorio, con la deturpazione della cartolina turistica del nostro mare, come è già accaduto ad esempio con il gasdotto che arriva dalla Toscana che ha distrutto l’area in cui passa". Vagnini chiede "soluzioni alternative e ragionamenti di più ampio respiro".