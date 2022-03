Rimini, si è costituita la commissione pari opportunità

Attualità

Rimini

| 12:53 - 11 Marzo 2022

Commissione pari opportunità del comune di Rimini.



Si è formalmente insediata ieri pomeriggio (giovedì 10 marzo), nella sala del Consiglio Comunale, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Rimini. Per la prima seduta, sono stati invitati e hanno partecipato anche i Consiglieri comunali e le associazioni della neo costituita “Rete Donne Rimini”. Dopo l’insediamento e la presentazione da parte delle componenti, Alessandra Gori (segretaria generale Nidil CGIL Rimini) ha tenuto un intervento su “La situazione ​della donna nel mondo del lavoro a Rimini”. Tra gli obiettivi spiccano la promozione della cultura delle pari opportunità sul territorio al fine di raggiungere una uguaglianza di opportunità fra uomo e donna, la promozione di azioni contro ogni forma di discriminazione e violenza legate al genere, informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità nella formazione professionale e nella vita lavorativa, nella istruzione e nella cultura, sollecitare l'applicazione da parte di soggetti pubblici e privarti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, per realizzare concretamente la parità in materia di lavoro e di occupazione.



LA COMMISSIONE Corazzi Giulia, Consigliera Comunale - Barilari Annamaria, Consigliera Comunale - De Leonardis Daniela Consigliera Comunale - Di Natale Barbara, Consigliera Comunale - Guaitoli Manuela, Consigliera Comunale - Lisi Gloria, Consigliera Comunale - Marchioni Elisa, Consigliera Comunale - Messori Ilaria, Consigliera Comunale - Soldati Serena, Consigliera Comunale - Caporali Federica, Designata gruppo 3V - Ariano Elvira Designata gruppo PD - Lamarra Lucia, Designata gruppo Rimini Rinata - Orlandi Michela, Designata gruppo Lega - Gabriel Corbelli, Designato gruppo Rimini Coraggiosa - Matteucci Federica, Designata gruppo Lista Futura – Azione con Jamil - Baldini Ilaria, Designata gruppo Gloria Lisi per Rimini - Di Campi Ada Addolorata, Designata gruppo Fratelli d’Italia.