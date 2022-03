Tar conferma, ok partecipazioni di Ieg nelle società di allestimento fieristico

Attualità

| 12:48 - 11 Marzo 2022

Rimini Fiera.



Italian Exhibition Group potrà conservare la partecipazione azionaria nelle società di allestimento fieristico: lo sancisce una sentenza del Tar dell'Emilia Romagna, che ha respinto il ricorso, presentato contro il comune di Rimini, da parte dell'Autorità garante della concorrenza. Nella fattispecie era stato impugnato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini per il 2020: Agcm aveva fatto lo stesso contro il analoga delibera del 2019 e anche in quel caso il Tar respinse il ricorso.



Il piano di razionalizzazione, non occupandosi di Italian Exhibition Group, ne autorizzava implicitamente la detenzione delle partecipazioni nel settore dell'allestimento di stand e di organizzazione di eventi in generale. Secondo il parere dell’Agcm queste partecipazioni dovevano viceversa essere dismesse, perché il loro mantenimento avrebbe potuto comportare “vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici”.