Cacio D, per il San Martino Speme ko a tavolino: è ultimo da solo

Sport

Cattolica

| 12:28 - 11 Marzo 2022

Una fase di gioco in Delta Porto Tolle-Cattolica.

Buona notizia in casa Cattolica Calcio. E' arrivata la decisione sul ricorso del Cartigliano in merito alla gara esterna di Serie D persa 2-1 contro il San Martino Speme, lo scorso 13 febbraio. Il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino alla squadra di mister Alessandro Ferronato, poiché i veronesi hanno impiegato in campo Massimo Goh N’Cede, giocatore che in questa stagione è stato tesserato con tre società diverse (i rumeni del Selimbar, il Fanfulla e appunto il San Martino Speme), partecipando a gare ufficiali per tutte e tre. Tra l'altro l'attaccante di colore è stato la scorsa stagione giocatore del Cattolica. Ora il San Martino Speme è ultimo con 11 punti, a 14 c'è lo Spiane ae a 17 il Cattolica Calcio. Domenica al Calbi scontro diretto tra Cattolica e Spinea, una partita da vincere a tutti i costi.