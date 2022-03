Anche Bellaria Igea Marina si illumina 'di meno' con diverse iniziative

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:20 - 11 Marzo 2022

Isola dei platani a Bellaria.

Bellaria Igea Marina aderisce alla Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili “M'illumino di Meno”, che si celebra oggi – venerdì 11 marzo - , attraverso una serie di iniziative.



“M'illumino di Meno”, nata da una campagna radiofonica dell’ormai lontano 2005 e promossa annualmente da Caterpillar e Rai Radio 2, è giunta quindi alla 18^ edizione; immutate le finalità, incentrate su sensibilizzazione al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili.



Per quest’anno, in particolare, Amministrazione sposerà il motto "Spegnere, pedalare, rinverdire e migliorare" anzitutto spegnendo questa sera, sino alla mezzanotte, piazzale Capitaneria di Porto, piazza Don Minzoni e le facciate esterne della residenza comunale.



Inoltre, dando continuità alle politiche sull’ambiente, sul verde e sul decoro urbano, la città accoglierà nella giornata di lunedì 14 marzo due camper dell’Associazione Asproflor Comuni Fioriti, che svolgerà a Bellaria Igea Marina attività di promozione rispetto alla cura del territorio e alla cultura dell’accoglienza basata su decoro e bellezza dei luoghi.



A cura della stessa associazione, anche un incontro sul tema della sostenibilità e del risparmio energetico, convocato per la mattinata di lunedì presso la sala del Consiglio Comunale: protagonisti, saranno i ragazzi delle classi delle scuole secondarie di primo grado, nel contesto delle attività che riguardano il Piano Strategico Bim 2040. Con le stesse finalità e sempre nell’aula consigliare, anche un secondo appuntamento in programma lunedì pomeriggio: a cura di Asproflor, sarà rivolto in questo caso al mondo associativo e culturale, nonchè alle categorie economiche di Bellaria Igea Marina.



Tutte le iniziative legate a “Mi illumino di meno" saranno anticipate nel pomeriggio di oggi - venerdì 11 marzo, dalle 15.30 alle 16.30 - da un appuntamento patrocinato dall’Amministrazione in calendario al Centro culturale Vittorio Belli. Intitolato "Mi illumino di meno e anche di immenso" e curato dalla Dott.ssa Carmen Aletta, l'incontro è dedicato ai piccolissimi dai 3 ai 5 anni e proporrà letture, laboratori e giochi a tema riguardanti la luce e l’illuminazione, sia naturale che artificiale.