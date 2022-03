Basket C Silver, Titans sul parquet del Tolentino

Sport

12:08 - 11 Marzo 2022

Nel terzo turno di questa seconda fase, i Titans viaggiano verso Tolentino dove domani, alle 18.30, verrà alzata la palla a due di un match importante per tenere il passo di un’alta classifica in cui c’è grande lotta. Macina e compagni arrivano dal successo con Ascoli e vogliono proseguire nella corsa playoff nel modo migliore.

Coach Porcarelli, prima un flashback a sabato scorso. Come valuti il successo con Ascoli?

“Ascoli è arrivata con pochi giocatori a referto, ma di grande valore. Andava portata avanti una partita intensa, di energia, ed è stato fatto. Il cambio di marcia da parte nostra è arrivato e abbiamo guadagnato il referto rosa nonostante un avvio non così deciso. Ascoli è squadra di grande talento e per buona parte del match ha tirato con ottime percentuali, poi però di nostro ci abbiamo messo la difesa che possiamo attuare e le cose sono andate meglio”

Alle porte c’è la trasferta di Tolentino. Che squadra ti aspetti di incontrare?

“Una formazione innanzitutto senior, a differenza di quelle che abbiamo incontrato fino a poco fa. Giocano dunque a ritmi diversi rispetto ad esempio a Perugia, ma anche ad Ascoli. Ti portano a partite difficili con l’esperienza dei loro giocatori principali come Rossi, Valentini, Mazzoleni e Cimini. Hanno perso diverse gare, ma non sono mai crollati e hanno sempre combattuto. Una squadra che sa quello che vuole con un allenatore preparato”

Quanto cambierebbe per i Titans invertire una tendenza che finora ha visto, in questa seconda fase, 13 vittorie su 16 per le squadre che giocavano in casa?

“Tanto. Vogliamo vincere anche in trasferta. Se riuscissimo ad avere continuità anche lontano dal Multieventi, ne beneficerebbe la classifica e ovviamente aumenterebbe la fiducia per il resto del campionato e per i playoff. Sarebbero due punti importanti. Ci sono scontri interessanti in questo turno e potrebbe essere una giornata favorevole se sapremo cogliere l’attimo”



LE PARTITE

Tolentino – Pall. Titano, Palasport Chierci via della Repubblica Tolentino (MC), 12/3 ore 18.30

Arbitri: Sperandini di Corridonia (MC) e De Carolis di Fermo (FM)

Ascoli – Acqualagna, 12/3 ore 18.30

Basket Giovane Pesaro – Gualdo, 12/3 ore 18

Perugia – Fossombrone, 12/3 ore 20

Porto San Giorgio – Urbania, 12/3 ore 18

Loreto Pesaro – Attila Porto Recanati, 12/3 ore 18

Pall. Recanati – Aurora Jesi, 13/3 ore 18

Umbertide – Montemarciano, 12/3 ore 18

CLASSIFICA

Attila Porto Recanati 28, Pall. Titano 26, Fossombrone 24, Montemarciano, Perugia e Urbania 22, Pall. Recanati 18, Ascoli e Porto San Giorgio 16, Basket Giovane Pesaro 14, Umbertide e Gualdo 12, Loreto Pesaro 10, Tolentino e Acqualagna 6, Aurora Jesi 2.