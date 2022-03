Inaugurato lo sportello clienti Hera a Coriano in p.zza F.lli Cervi

Attualità

Coriano

| 12:07 - 11 Marzo 2022

Il taglio del nastro.

Inaugurato lo sportello clienti Hera. Dagli spazi comunali il punto di contatto si trasferisce al numero 9 di Piazza F.lli Cervi ed è a disposizione di famiglie e imprese del territorio dal 14 marzo tutti i lunedì mattina dalle 9 alle 13

Un punto di riferimento per cittadini, partite Iva e aziende del territorio, con un orario di apertura più ampio, per ricevere informazioni sui servizi erogati.

È il nuovo sportello del Gruppo Hera a Coriano, inaugurato questa mattina 11 marzo alla presenza del sindaco Domenica Spinelli e del responsabile sportelli indiretti di Hera Comm Ivan Buccolieri, che aprirà al pubblico lunedì 14 marzo.

Un punto di contatto per il territorio

Il bacino di riferimento dello sportello è rappresentato principalmente dalle famiglie e dalle aziende del comune di Coriano e dei comuni limitrofi, pari a circa 25 mila abitanti. La sede apre con un ampliamento dell’orario: sarà infatti a disposizione tutti i lunedì dalle 9:00 alle 13:00.

Lo sportello, precedentemente ospitato in spazi comunali, può oggi contare su uno spazio più grande, di nuove tecnologie fonoassorbenti per tutelare la privacy dei clienti. Questi ultimi si potranno rivolgere agli operatori per qualsiasi tipo di richiesta: informazioni sui servizi acqua e rifiuti gestiti dal Gruppo Hera, pratiche sulle bollette del servizio idrico e della Tariffa a Corrispettivo Puntuale, allacci, disdette e subentri.

“L’apertura di questo nuovo punto di contatto a Coriano si inserisce nel contesto di un vasto programma di investimenti di Hera sui canali di contatto che, insieme al web e al call center, riserva grande importanza anche al tradizionale servizio di sportello fisico – spiega Ivan Buccolieri, responsabile sportelli indiretti di Hera Comm – il Gruppo desidera infatti essere sempre più vicino ai propri clienti garantendo loro servizi di qualità in uno spazio confortevole pensato per loro”.

"Un servizio che si aggiunge ai tanti che il paese offre, di cui trarrà beneficio l'intera cittadinanza. Siamo felici che Hera si mostri così disponibile – commenta Domenica Spinelli, Sindaco di Coriano -, La competenza degli addetti chiarirà dubbi sui servizi e fornirà informazioni che, sono certa, si riveleranno preziose. Ho fatto riferimento alla cittadinanza e in essa comprendo anche le aziende della zona, clienti della multiutility. Da parte nostra massima collaborazione e apprezzamento per la scelta di un nuovo ufficio di grandi spazi e in grado di soddisfare ogni esigenza. Lo sportello, aperto tutti i lunedì mattina, risponderà alle richieste degli utenti per ogni servizio gestito da Hera, sia quello idrico che quello dei rifiuti. Buon lavoro".