Riccione: picchia con violenza un'oca e scappa via

| 12:00 - 11 Marzo 2022

Si avvicina ad un'oca, la massacra di botte e scappa via. E' successo a Riccione nei giorni scorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. L'animale è stato soccorso dal Cras di Riccione che, sui propri social, ha informato sulle sue condizioni. L'oca è stata sottoposta a radiografie che hanno escluso fratture nella regione del collo. Ha una vasta lesione dei tessuti superficiali e della muscolatura. Soccorsa e visitata si trova al sicuro al Cras. "Speriamo che non sopraggiungano complicazioni perché deve aver preso molti colpi ed è tutta dolorante." raccontano i volontari " Ci auguriamo anche che le forze dell’ordine identifichino al più presto il colpevole."



Il Cras chiede aiuto ai cittadini per poter continuare a prestare soccorso agli animali. "Questo ennesimo recupero di un animale che vive libero, ma non appartiene alla fauna selvatica, ci mette di fronte alla necessità di cominciare a chiedere aiuto per sostenere le spese relative a questo tipo di soccorsi. I volontari del Cras non si tirano mai indietro, ma il carico economico in questi casi ricade tutto sulle risorse messe a disposizione dai singoli volontari. Vi chiediamo quindi di esserci per noi, come noi facciamo per ogni cittadino che ci chiama quando si trova in difficoltà. È possibile fare donazioni su

IBAN IT26X0885267712012010274585 Intestato Atena odv."