Basket in carrozzina B, per NTS Riviera Rimini domenica di fuoco: doppio match

| 11:58 - 11 Marzo 2022

Dopo le prestazioni contro le prime della classe NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini, che ha dato prova di grande impegno ma senza trovare punti per la classifica, lascia le mura amiche per cercare sul Tirreno le prime soddisfazioni e lo farà in modo singolare.

L'Asinara Basket che aveva già rinviato tutte le gare di gennaio 2022 per motivi pandemici è la matricola assoluta del campionato di Serie B. Nasce da una costola della ben più titolata Porto Torres che disputa il campionato FIPIC di serie A.

Con un accordo tra le due formazioni, confermato dalla FIPIC, domenica 13 marzo NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini disputerà la bellezza di due gare consecutive al Palasport Alberto Mura in Via Palladio a Porto Torres sfidando Asinara Basket sul proprio terreno.

I ragazzi riminesi che ancora una volta dimostrano di non conoscere limite a coraggio e sfrontatezza, al mattino, ore 10:30 giocheranno il recupero della terza giornata di andata che non fu disputata alla CARIM ed al pomeriggio alle 14:30 scenderanno di nuovo in campo per il regolare svolgimento della terza di ritorno.

Un tour de force estremamente impegnativo che li metterà a dura prova sia perché affronteranno questa lunghissima trasferta parte in aereo e parte in traghetto per trasportare tutto il materiale tecnico sia per il doppio confronto con una pausa intermedia davvero troppo breve.

Come potete immaginare sarà faticosissimo e mai come domenica prossima le rotazioni dalla panchina dovranno essere ben misurate e valutate. L’avversaria non è certo un fulmine di guerra: nelle uniche due uscite finora disputate ha realizzato 31 e 14 punti e questo motivo ha indotto i nostri a rendersi disponibili con assoluto fairplay a concedere un indubbio vantaggio all’avversaria senza trascurare quello economico evitando loro una trasferta fino a Rimini.Come sempre, in ogni caso, sarà un successo.