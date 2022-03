Volley D femminile, Beach & Park battuta dalla Teodora: 3-1

Sport

11 Marzo 2022

La Beach & Park torna dalla trasferta di Ravenna sconfitta per 3-1 (25/16 23/25 25/15 25/22) ma coach Wilson Renzi trova qualche motivo per sorridere: “Si vede che le ragazze stanno meglio in campo rispetto a qualche partita fa anche se manca costanza nelle azioni di gioco: non siamo lineari nel contesto della partita, con i soliti problemi in battuta e ricezione. Nel primo set siamo partite sbagliando quattro battute di fila e subendo sei ace. Chiaro che poi è difficile giocare. Nel secondo abbiamo sbagliato meno e trovato una buona serie di battute con Elisa Bernardi. Il terzo è stato giocato sulla falsariga del primo. Nel quarto siamo state vicine nel punteggio ma abbiamo fatto troppi errori nel finale di set. Non sono scontento perché le ragazze stanno migliorando. Vediamo se continueremo a crescere anche nella prossima partita, il recupero di lunedì 14 contro il Riccione che è una squadra giovane che non abbiamo ancora incontrato”.

Beach & Park. Ricciotti 7, Filippi 9, Esposito 2, Tura 26, Menicucci 3, Casadei, Bernardi 3, Rossi 4, Pasolini (L) N.E: Valentini. All. Wilson Renzi.

Classifica. Forlimpopoli 39, Portuali Ravenna 30, Athena Rimini 30, Teodora Ravenna 29, Junior Coriano 19, Volley Team San Giuliano 15, Santarcangelo 11, Libertas Forlì 11, Volley Riccione City Volley 8, Villa Verucchio 4, Beach & Park San Marino 2.

Prossima partita. Beach & Park San Marino – Riccione. Lunedì 14 marzo ore 20.45 a Serravalle (recupero 11esima giornata di campionato).

Altri Recuperi.

Beach & Park - Volley Team Rimini (sabato 2 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Libertas Forlì – Beach & Park San Marino (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì).

Beach & Park San Marino – Athena Rimini (giovedì 14 aprile ore 20.45 a Serravalle).

Beach & Park San Marino - Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Junior Coriano - Beach & Park San Marino (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano).