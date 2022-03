Congresso nazionale Anpi a Riccione, in apertura il saluto di Patrick Zaki

Attualità

Riccione

| 11:27 - 11 Marzo 2022



L'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) si riunirà nel 17/mo congresso nazionale 'Va' dove ti porta la Costituzione - Unità, antifascismo, rinascita' al Palacongressi di Riccione dal 24 al 27 marzo. Il primo saluto, in videocollegamento dall'Egitto, sarà di Patrick Zaki. Tra gli altri porteranno un saluto il cardinale Matteo Maria Zuppi, il leader della Cgil Maurizio Landini, il segretario del Pd Enrico Letta, il presidente di Libera Luigi Ciotti, il ministro della Salute Roberto Speranza, l'ex presidente uruguaiano Josè Alberto Mujica Cordano (in collegamento), Stefano Bonaccini, Mattia Santori. Sono previsti i messaggi del presidente della Camera Roberto Fico e della senatrice a vita Liliana Segre. Il congresso, spiega l'Anpi, sarà occasione per una discussione pubblica "sull'attuale e grave questione internazionale della guerra, sulle condizioni civili e sociali del Paese, sugli enormi problemi che le cittadine e i cittadini, i lavoratori e le lavoratrici, i giovani e le donne si trovano a dover affrontare a seguito della crisi prodotta dalla pandemia, sullo stato di attuazione della nostra Carta, in particolare rispetto all'urgenza di un contrasto ai fascismi e ai razzismi".











(Ansa)