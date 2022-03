Frontale a Montefiore Conca, coinvolti anche due bambini

Cronaca

Montefiore Conca

| 10:28 - 11 Marzo 2022

Foto Amato Ballante.

Frontale sulla Provinciale che da Morciano porta a Montefiore Conca, strada bloccata. Questa mattina (venerdì 11) intorno alle 8.30 una Golf guidata da una ragazza che arrivava da Montefiore Conca, nelle vicinanze del ristorante De Nir, ha invaso leggermente la corsia opposta. In quel momento stava sopraggiungendo una Citroen C1 guidata da una donna con a bordo anche due bambini. I mezzi si sono scontrati; l'auto della signora è finita in un fosso e poi contro una pianta che ha impedito che il mezzo cadesse nella scarpata. Sul posto sono arrivati i soccorsi con un'automedica, due ambulanze, i Vigili del Fuoco, Carabinieri e la Polizia Locale dell'Unione Valconca. Le persone coinvolte sono state portate all'ospedale. La ragazza si trova al "Ceccarini" di Riccione, la donna con i figli "Infermi" di Rimini. Allertato inizialmente anche l'elisoccorso, che ha poi fatto rientro a Ravenna. La circolazione è rimasta bloccata per circa un'ora.