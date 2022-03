Maurizio Buscarini, il 59enne riminese è campione europeo di Powerlifting

Sport

Rimini

| 10:09 - 11 Marzo 2022

Maurizio Buscarini in azione (foto dalla pagina Facebook dell'European Masters Classic Powerlifting Championship).

A 59 anni scrive una pagina di storia sportiva: Maurizio Buscarini, originario di Talamello, atleta della nazionale azzurra di Powerlifting, è salito sul gradino più alto del podio nella categoria M3 ai campionati europei Masters in corso in Lituania, a Vilnius. Agonista da soli 4 anni, tesserato per la Strength Lab di Torino, Buscarini ha conquistato l'oro nello squat sollevando 220 kg, l'oro nello stacco a terra, con il record europeo (270,5 kg) e l'argento alla panca, con 140 kg. Una performance di altissimo livello che gli ha permesso di riscrivere tutti i record italiani di categoria e di conquistare il titolo europeo negli M3. Grande gioia per tutti i suoi compagni e compagne di squadra in azzurro, ma anche per i ragazzi e le ragazze della palestra Riace di Ca' Fusino, a Talamello, che con il loro tifo a distanza hanno sostenuto Maurizio, un grande atleta, ma soprattutto persona di grande umanità, umiltà, spirito e brillantezza e dalla battuta sempre pronta. La sua impresa sportiva permette alla "bandiera" dell'Alta Valmarecchia di sventolare in alto. (r.g.)