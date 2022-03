Stalking, l'ex marito 44enne dovrà stare a 500 metri

Cronaca

Rimini

| 08:51 - 11 Marzo 2022

Ingresso tribunale di Rimini.

Dovrà mantenersi a una distanza di almeno cinquecento metri dalla sua ex moglie, gli ex suoceri e l'attuale compagno. È accusato di maltrattamenti e stalking l’uomo di 44 anni, al quale il Gip Manuel Bianchi ha notificato la misura cautelare del divieto d’avvicinamento al nucleo famigliare. L’uomo, secondo le indagini, in varie occasioni avrebbe minacciato l’ex. La donna per un lungo periodo è stata sottoposta a una sorta di calvario. In un’occasione il 44enne ha forzato il cancello d'ingresso usando un tombino di ferro preso in strada, una volta entrato nel giardino ha coperto la donna di insulti e minacce "voglio passare sul tuo cadavere". Non solo, dopo qualche giorno è tornato alla carica per sfregiare l'auto del convivente.