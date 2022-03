Violenza sessuale sulla figlia minore, padre finisce sotto processo

Cronaca

Rimini

| 07:09 - 11 Marzo 2022

Abusi minori.

Per diversi anni avrebbe rivolto alla figlia attenzioni che nulla hanno a che vedere con il suo ruolo di padre. Un imprenditore riminese deve rispondere di violenza sessuale continuata aggravata dalla minore età della vittima e dal grado di parentela.



Secondo l’accusa, la ragazzina sarebbe stata molestata per tanto tempo dal padre, fin da quando aveva soltanto sei anni. È una vicenda di orrori consumati in ambito familiare quella che ieri (giovedì 10 marzo) è stata discussa in Tribunale, sempre che le accuse sostenute dalla Procura corrispondano a verità.



I genitori della ragazza erano alle prese con una separazione difficile. Secondo quanto ricostruito, a seguito di una sgridata, l'uomo avrebbe picchiato la figlia e l'ex moglie l'avrebbe poi portata al pronto soccorso facendo scattare in seguito la denuncia per maltrattamenti nei confronti dell'ex marito. Della vicenda si era poi occupato il tribunale dei Minori e, durante alcuni incontri con la psicologa, la ragazza aveva raccontato delle molestie subite per tutti quegli anni. L'imprenditore è stato rinviato a giudizio.