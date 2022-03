Si scaglia contro i poliziotti e rompe a testate il finestrino della volante. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 18:47 - 11 Marzo 2022

Nella serata di mercoledì (9 marzo) un 28enne rumeno è stato arrestato in relazione a quanto avvenuto intorno alle 20.30 in viale Regina Elena: il giovane, fermato dalla Polizia mentre stava discutendo animosamente con una ragazza, ha reagito alla richiesta di documenti da parte degli agenti, iniziando a insultarli e a minacciarli di morte, fino a sputare contro di loro. Una volta immobilizzato e fatto salire sull'auto, il 28enne, che era in stato di alterazione per l'abuso di alcol, non si è placato e ha distrutto il finestrino con calci e testate. L'arresto è stato formalizzato per le ipotesi di reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato.