Rimini, primavera assente: ancora aria fredda da est e minime sottozero

Attualità

Rimini

| 17:57 - 10 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Infiltrazioni di aria più fredda da Est determinano condizioni di generale variabilità, caratterizzate da frequenti transiti nuvolosi associati tuttavia a precipitazioni scarse o assenti. Temperature di alcuni gradi al di sotto della media climatologica.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 10/03/2022 ore 17:00



Venerdì 11 Marzo

Avvisi: allerta gialla per vento su fascia collinare ed appenninica.

Stato del cielo: poco nuvoloso; nubi in aumento nel corso del giorno con cieli fino a nuvolosi tra pomeriggio e sera, specie sulle aree interne.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: valori minimi in aumento, compresi tra i +2/+4°C di pianura e costa e i -2/-4°C dei rilievi; massime in calo con valori fino a +8/10°C in pianura, non oltre i +4/5°C sui rilievi.

Venti: deboli-moderati da Est/Nord-Est.

Mare: mosso, temporaneamente molto mosso al largo.

Attendibilità: alta.



Sabato 12 Marzo

Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso a causa del transito di nuvolosità stratificata d’alta quota. Maggiori schiarite in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, con valori fino a -1/+2°C su pianura e costa e fino a -3/-5°C sui rilievi; massime senza variazioni di rilievo, comprese tra i +5/8°C.

Venti: deboli da Est/Nord-Est con temporanei rinforzi..

Mare: da mosso a poco mosso nel corso del giorno.

Attendibilità: alta.



Domenica 13 Marzo

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino; progressivo aumento della nuvolosità nel corso del giorno a partire dai rilievi, con cieli fino a nuvolosi o molto nuvolosi in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, con valori fino a -2/+2°C in pianura e fino a -3/-5°C sui rilievi; massime anch’esse stazionarie, comprese tra i +5/8°C ovunque.

Venti: deboli e di direzione variabile, con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali entro sera.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: nel periodo compreso tra Lunedì 14 Marzo e Mercoledì 16 Marzo, dopo una residua variabilità iniziale, le condizioni atmosferiche risulteranno in deciso miglioramento, con temperature in aumento su valori prossimi alla media del periodo.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini