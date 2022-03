Calcio D, Ravenna fermato dall'Aglianese: 2-2 dallo 0-2

Sport

Rimini

| 16:39 - 13 Marzo 2022

Foto Davide Venturini.

Il Rimini allunga a +5 in virtù del parggio casalingo del Ravenna con l'Aglianese, in vantaggio 0.2 e poi raggiunta sul 2.-2. Ko in casa del Forlì, vince la Sammaurese, crolla il Lentigione sul campo del Progresso. Domenica prossima il campionato si ferma per il torneo di Viareggio.

I RISULTATI

Borgo San Donnino-Seravezza Pozzi 2-1 (29' Vanni, 48' Vanni, 62' rig. Benedetti)

Correggese-Rimini 0-2 (60' Callegaro, 79' Ferrara)

Fanfulla-Alcione Milano 1-1 (52' rig. Balla, 60' Chierichetti)

Forlì-Prato 0-2 (44' Boganini, 90' Maione)

Mezzolara-Athletic Carpi 0-0

Progresso-Lentigione 3-0 (24' Cavallini, 80' Esposito, 92' Gulinatti)

Ravenna-Aglianese 2-2 (5' Nieri, 69' Nieri, 73' D'Orsi, 76' Prati)

Real Forte Querceta-Ghiviborgo 0-2 (25' Sall, 56' Melandri)

Sammaurese-Sasso Marconi 2-0 (10' rig. Merlonghi, 70' Merlonghi)

Tritium-Bagnolese 1-0 (57' D'Agostino)