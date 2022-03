Correggese-Rimini 0-2. Gaburro: 'La nostra migliore partita fuori casa, ho tante frecce'

Sport

Rimini

| 17:58 - 13 Marzo 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Nella giornata più difficile, con numerose assenze, il Rimini dà una prova di forza e passa per 2-0 sul campo della Correggese mentre il Ravenna inciampa al Benelli con l’Aglianese (2-2) finendo a -5 dai biancorossi.

Nel dopo partita Marco Gaburro mantiene il suo aplomb: “Vittoria molto bella e molto importante al cospetto della migliore formazione affrontata in trasferta per organizzazione di gioco, compattezza e individualità. Ha mentalità. Ho fatto complimenti al mister della Correggese perché credo abbia fatto un buon lavoro. Può arrivare nelle prime cinque”.

Gaburro, come giudica la prestazione del Rimini?

“E’ stata la migliore partita in trasferta da parte nostra, una risposta importante da parte del gruppo. Se iniziasse il campionato con la formazione di oggi potrei giocarmi il campionato in tutti i gironi e l’ho detto ai ragazzi. E’ vero che ci mancavano delle frecce, ma ne avevamo tante e questa è la consapevolezza dopo una prova straordinaria. Abbiamo fatto una partita molto continua anche se ci mancavano sette giocatori - continua Gaburro nella sua analisi - . E abbiamo fatto gol al momento giusto: primo tempo equilibrato, ma di livello. Nella seconda frazione siamo andati oltre le nostre possibilità fisiche, con giocatori che hanno dato tutto finendo con i crampi. E questa è una cosa positiva. E abbiamo troato reti di ottima fattura”.

E’ andato a rete Callegaro per la prima volta.

“Sono contento che sia arrivato da un giocatore come Callegaro, che si sta inserendo nei nostri meccanismi, nelle nostre dinamiche e non è facile farlo in poco tempo. Ha capito quello che era il messaggio. Abbiamo iniziato con cinque under, Pari ha fatto un’ottima ora di gioco e Callegaro è entrato molto bene. Abbiamo pressato la Correggese per tutta la partita e questo richiede idee chiare e intensità. Abbiamo anche accettato le condizioni di due contro due su palle inattive. In tutti i break su quelle situazioni veniva palla gol per noi. Alla vigilia avevamo parlato di umiltà e coraggio, ebbene, oggi abbiamo avuto entrambe”.

Il Ravenna perde terreno...

“Non parliamo del Ravenna perché dobbiamo pensare a noi, non al fatto che l’avversario sia a due, a quattro, a cinque lunghezze. Adesso non cambia niente, ad aprile sì”.

IL RIENTRO DI SCOTT ARLOTTI L’altra bella notizia del giorno è il rientro di Scott Arlotti, dopo il lungo stop per l’intervento ai legamenti del ginocchio. “Tornare in campo è stato emozionante dopo sei mesi difficili, tanto più in una squadra così. Mi sono tolto un bel peso. La gamba è reattiva, a livello di fiato ci siamo. Sto sempre migliorando”.

Quanto pesano questi tre punti?

“Pesano tanto perché sono venuti in trasferta, perché il Ravenna ha pareggiato e perché allunghiamo la serie utile. Danno morale. Abbiamo affrontato un avversario tosto, in condizione, senza subire gol e tiri in porta: si capisce il valore della nostra rosa. Abbiamo preparato la partita modo perfetto. Sono molto contento che chi sia subentrato dalla panchina, come Callegaro, abbia fatto bene. Per me la sosta a livello fisico è importante, per la squadra anche. Continueremo a lavorare, sarà una settimana bella tosta perché sarà un’altra partita molto difficile”.