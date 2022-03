Calcio D: il Rimini nella tana della Correggese. Mister Gaburro: 'Umiltà e coraggio'

Sport

Rimini

| 14:13 - 12 Marzo 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

E’ una partita complicata quella che aspetta domenica il Rimini sul campo della Correggese, prima della sosta per il torneo di Viareggio in cui è imnpegnata la Rappresentativa di serie D. Un po’ perché la squadra di Simoncelli – unico ex della gara, Pupeschi è indisponibile – è in buona forma ed in una situazione di classifica buona (quinto posto con 41 punti contro i 67 del Rimini), quanto per la assoluta emergenza della formazione di Gaburro. Oltre agli squalificati Gabbianelli (al primo forfait), bomber Mencagli e Greselin (29 reti in tre), mancheranno gli infortunati Andreis, Contessa e Tomassini mentre Carboni è reciperato dall'influenza ma probabilmente andrà in panchina. In compenso in mezzo rientra Tonelli a tempo pieno al fianco di Tanasa con Calleagro e Pari a giocarsi una maglia mentre in difesa probabile spazio a Pietrangeli. In attacco Germinale con Piscitella e Ferrara. Tra i convocati anche Arlotti, utilizzabile a match in corso.



Mister Gaburro, che partita si aspetta?

“La Correggese è al quinto posto, è stata altalenante nel suo percorso e adesso ha infilato tre vittorie di fila ed è in forma. Sarà una partita piacevole, è una squadra aggressiva, che sa giocare a calcio, che ti fa lavorare tanto, che ha difensori centrali con buona qualità. Dovremo affrontarla con umiltà e coraggio, devi cioè andare nella loro metà campo con la voglia di prendere la palla ed essere aggressivi e mettere coraggio in fase di impostazione. Loro hanno meno pressioni di noi, sono spensierati, ma non credo siano rilassati perchè quasi in salvo”.

Saranno assenti giocatori che hanno segnato gran parte dei gol. Come ovviare?

“Devono fare gol chi ha fatto di meno anche perché ha magari giocato di meno magari anche perchè utilizzati in ruoli diversi. Mi aspetto tanto da Germinale, da Piscitella, da Ferrara. No dimentichiamo che il Rimini è una squadra che ha trovato finora pochi gol sulla inattive a favore e magari nei momenti di difficoltà riusciremo a trovare qualche colpo in più anche in queste situiazioni che stiamo provando tanto”.