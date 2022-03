Calcio Promozione: i tabellini della 18esima giornata del girone F

Sport

Rimini

| 17:43 - 13 Marzo 2022

Tabellini Promozione Girone F diciottesima giornata.



Asar - Due Emme 2-0



ASAR: Mauri, Sogos, Zanni, Sisti (Fantini), Fattori, Angelini, Bologna, Bacchini, Sparaventi (Abati), Marchionna (Ciavatta), Pierri (Alberto).

In panchina: Marcaccini, Guerra, Manconi, Pari, Russo.

All.Vanni.

DUE EMME: Golinucci, Taioli, Montesi M. (Mingozzi), Averardi (Bucci), Mambelli, Yabré, Altieri, Mazzoli (Canali), Bartolini (Rossi N.), Montesi R. (Ravaglia), Giacobbi.

In panchina: Ceccaroni, Cattedra, Ulivi, Manucci.

All. Rossi A.



ARBITRO: Mongardi di Lugo.

RETI: 35' pt Pierri, 29' st Bologna.

AMMONITI: Sogos, Sparaventi, Rossi N.



Gatteo - Misano 1-1



Spontricciolo - Gambettola 1-5



SPONTRICCIOLO: Tani, Durante, Borghini (37' st Tonti), Meluzzi (14' st Mohamed), Ioli, Radu, Fantini (14' st Bastianelli), Borioni (14' st Pellegrino), Capriotti (44' st Cugnigni), Brisigotti, Giovanelli.

In panchina: Martini, Borgognoni, Rossi, Gjoshi.

All. Forchino.

GAMBETTOLA: Barducci, Alberighi, Rigoni, Gadda, Marconi, Severi (24' st Gega), Spadaro (17' st Casotti), Tani, Zavatta (6' st Giulianelli), Capellini (41' st Savini), Vukaj (21' st Esposito).

In panchina: Ambrosini, Bianchi, Khayati, Camaj.

All. Bernacci.



ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 40' pt Vukaj, 2' st rig. e 6' Capellini, 16' st rig. Spadaro, 26' st Brisigotti, 33' st Esposito.

AMMONITI: Borghini, Marconi.



Novafeltria - Bellaria Igea Marina 1-0



NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin (5' st Sartini), Pavani (34' st Frihat), Crociani (15' st Mahmutaj), Valentini (46' pt Amadei), Cappello, Niang, Baldinini, Radici (43' st Rizzo), Boschetti, Toromani

In panchina: Cappella, Bindi, Alpino, Rizzo, Colonna.

All. Giorgi.

BELLARIA IGEA MARINA: Antonelli, Paganelli, Fabbri, Chiussi (15' st Gabrielli), Pruccoli (43' st Vandi), Venturi, Bellavista, Cocco (40' st Polverelli); Giornali (31' st Casadei), Facondini, Marchini (20' st Vitali).

In panchina: Morra, Zanotti, Fusi, Meluzzi.

All. Fusi.



ARBITRO: Allkanjari di Rimini.

RETI: 24' pt Radici.

AMMONITI: Chiussi, Toromani, Cappello.

NOTE: corner 3-6. Recupero 1' pt, 5' st.



Sampierana - Sant'Ermete 2-1



Verucchio - Pietracuta 2-2



Torconca - Granata 2-2 (anticipo del sabato)



TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Cipiccia, Pasini, Tombari, Simoncelli (8' st Pasolini, 24' st Zavatta), Mercuri, Mani, Casoli, Chiussi.

In panchina: Pasini, Guenci, Politi, Codignola, Antonacci.

All. Vergoni.

GRANATA: Venghi, Lelli, Campinoti, Silighini, Baldani, Asslani, Giannini (43' st Ugone), Braccini (41' st Pellegrini), Ambrosini, Ronchi (32' st Brighi), Sacchetti.

In panchina: Giustore, Arfilli, Vitali.

All. Cantoni.



ARBITRO: Cappennani di Bologna

RETI: 10' pt Casoli, 35' pt rig. Ronchi, 35' st Mani, 42' st Sacchetti.

AMMONITI: Franciosi, Baldani, Mani, Asslani, Ambrosini, Casoli, Venghi.



CLASSIFICA: Torconca 39 punti, Pietracuta 38, Gambettola 34, Misano 31, Novafeltria 29; Sant'Ermete 27, Sampierana 26, Bellaria Igea Marina 24, Asar e Due Emme 23; Granata 19, Verucchio 15, Spontricciolo 14, Gatteo 10.