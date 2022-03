Calcio RSM, vince solo il Fiorentino. Sei i pareggi

Sport

Repubblica San Marino

| 17:15 - 10 Marzo 2022

Con ogni probabilità, la venticinquesima giornata di Campionato Sammarinese 2021-22 sarà consegnata al libro dei primati della competizione. Sei incontri dei sette programmati, infatti, sono terminati a reti inviolate. Si è segnato solo all’Ezio Conti di Dogana, dove si sono incrociate Libertas e Fiorentino.

Come all’andata, non sono mancate le emozioni nella sfida tra le squadre di Malandri e Cardini. Quest’ultimo, confermato in sella dopo il rinnovamento delle cariche in seno al Direttivo della società – che sarà presieduta ancora da Massimo Ghiotti, è stato sostituito ieri sera da Enrico Nicolini per via della squalifica rimediata contro la Virtus. Sono bastati appena tre minuti e due passaggi al Fiorentino per sbloccare il risultato: dalle mani di Bianchi al lancio in profondità di prima intenzione di Baizan. Il resto lo fa Ben Kacem, che brucia Fraternali e batte Zavoli in diagonale. Immediata la replica della Libertas, che pareggia al primo tentativo: Berretti serve in area Olcese, che con un morbido pallonetto spiazza l’estremo avversario. Calano i ritmi e dopo un tentativo di Castellazzi su azione d’angolo, si accende in chiusura di frazione Abouzziane: il marocchino si lancia in progressione palla al piede, finendo a terra in area sul contatto con Barretta. Per Andruccioli è rigore: destro incrociato dello stesso Abouzziane che batte Zavoli, ad un soffio dalla respinta.

Anche nel secondo tempo il Fiorentino si dimostra feroce fin dai primi minuti: Ben Kacem addomestica un pallone in posizione d’ala sinistra e, dal lato corto dell’area, fa partite una conclusione di collo esterno mancino che taglia fuori Zavoli. Rete meravigliosa del vicecapocannoniere del torneo, a segno per quattrodici volte in quindici partite. In termini di media gol, nessuno ha fatto meglio di lui: nemmeno Badalassi, che nonostante i 19 gol segnati in 20 partite, va in gol ogni 87 minuti. Cinque giri di lancetta in più rispetto all’attaccante rossoblù che, insieme al connazionale Abouzziane, ha segnato in combinata 23 reti. Anche qui, solo il Tre Penne ha fatto meglio con la coppia-gol formata da Badalassi e Ceccaroli (25).

Matura così la seconda sconfitta consecutiva per la Libertas, che vede allontanarsi di un punto chi la precede in classifica ed avvicinarsi della stessa dimensione chi segue. Già, perché a parte il Fiorentino, nessun’altra squadra ha vinto in questo infrasettimanale. Sei pareggi, considerati anche i due anticipi di martedì sera, e tutti per 0-0. Una giornata che sorride in tutto e per tutto al Fiorentino, oltre che alle squadre chiamate a difendere le proprie posizioni dalla concorrenza. Con sette giornate al termine della regular season, si può dire che questo infrasettimanale rappresenti un’occasione persa per le inseguitrici di un pass per le fasi finali.

I tabellini

COSMOS

Gregori, Zafferani, Sartini, Cavalli, Comanducci, Nanni, Zaghini, Venerucci, Gjorretaj, Stella (dall’88’ Della Valle), Ura

A disposizione: Batori, Braghiroli, Cervellini, Neri, Pari, Valentini

Allenatore: Massimo Gori

SAN GIOVANNI

De Angelis, Tasini, Angelini, G. Conti, De Biagi (dal 67’ Grillo), Berardi, Strologo, Lisi, Cecchetti (dall’81’ Ugolini), Mema, Montebelli

A disposizione: Montagna, Matteoni, Perotto, Satalino

Allenatore: Marco Tognacci

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Francesco Mineo ed Alfonso Giannotti

Quarto uomo: Luca Zani

Ammoniti: Cecchetti, Lisi, Zaghini, Stella, Venerucci, G. Conti

TRE FIORI

A. Simoncini, D’Addario, De Lucia, Pracucci, Corinti (dal 59’ Ciccione), Censoni, Gjurchinoski, Grani, De Falco, Lentini (dal 75’ Rossi), Dolcini

A disposizione: Teodorani, Ronci, Ramundo, Della Valle, Traverso

Allenatore: Gian Luca Borgagni

CAILUNGO

La Monaca, Ricci, Iuzzolino, Lusii, Quaranta, Liverani (dal 35’ A. Muccioli), Santucci (dal 61’ Grieco), Senja, Morri (dal 61’ Benedetti), Marinaro (dal 46’ M. Cecchetti), , L. Cecchetti (dall’85’ Conti)

A disposizione: Francioni, F. Vagnini

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti ed Andrea Zaghini

Quarto uomo: Marco Avoni

Ammoniti: Santucci, A. Muccioli, Ricci, Senja, De Lucia, Benedetti, Pracucci

MURATA

Benedettini, Ricci, Vitaioli, Carlini, Bertozzi, Cangini, Toccaceli, Genghini, Valentini, Babboni (dall’87’

Castelgrande), Bernardi

A disposizione: Bruma, Lelli, Terenzi

Allenatore: Achille Fabbri

PENNAROSSA

Semprini, Tomassini, D. Conti, Maioli, Baldani, Rastelli (dal 52’ Martin), Isaraj, A. Conti, Zago (dall’81’ Sebastiani), Tiboni (dal 68’ Michelotti), Stefanelli (dall’81’ Dema)

A disposizione: Landi, Ottaviani, Cola

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Davide Borriello

Assistenti: Alfonso Gallo e Carmine Nuzzo

Quarto uomo: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Baldani, D. Conti, Tomassini, Toccaceli

LIBERTAS

Zavoli, Pesaresi (dall’88’ Moretti), Fraternali, Barretta, Ndao, Patregnani (dall’82’ Dolente), Berretti (dal 62’ L. Gasperoni), Giovagnoli, Nigretti, Morelli, Olcese

A disposizione: Gentilini, Stacchini, A. Gasperoni, Flores

Allenatore: Enrico Nicolini (Cardini squalificato)

FIORENTINO

Bianchi, Bottoni, Baizan, Filippi, Arrigoni, Colagiovanni, Calzolari (dall’81’ Paglialonga), Mastrota (dal 73’ D’addario), Castellazzi (dal 90’ Perlaza), Abouzziane (dal 73’ Molinari), Ben Kacem

A disposizione: Berardi, Terenzi, Michelotti

Allenatore: Enrico Malandri

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Mattia Sapigni ed Emiliano Albani

Quarto uomo: Antonio Ucini

Marcatori: 3’, 50’ Ben Kacem, 4’ Olcese, 42’ rig. Abouzziane

Ammoniti: Nigretti, Ben Kacem, Olcese, Colagiovanni, Ndao, Arrigoni, Morelli

LA FIORITA

Vivan, Sanchez, Brighi, Di Maio, Grandoni, Loiodice, Errico, Pancotti, Rinaldi, Guidi (dall’81’ Lunadei), Gregori

(dal 70’ Zulli)

A disposizione: Venturini, Miori, Bonifazi, Amati, Hoxha

Allenatore: Oscar Lasagni

FAETANO

Marino, Russo (dal 90’+2’ Igbin), Fatica, Soumah, Pini (dall’85’ Barretta), Fall, Palazzi, Giardi, Tomassoni,

Kalemi (dal 54’ Tamburini), Magno

A disposizione: Rossi, Federico, Dominella, Vandi

Allenatore: Andrea Parmeggiani (Girolomoni squalificato)

Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Alessandro Salvatori e Laurentiu Ilie

Quarto uomo: Outail Kaddoudi

Ammoniti: Palazzi, Di Maio