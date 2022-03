Calcio Promozione: Pietracuta, i gol dei baby Faeti e Contadini non bastano. Con il Verucchio è 2-2

Sport

Verucchio

| 17:43 - 13 Marzo 2022



Verucchio - Pietracuta 2-2



VERUCCHIO: Renzetti, Girometti, Campidelli, Genghini (35' st Ricci), Grossi, Renzi, Colonna, Cicarelli, Fabrizi (16' st Guarino), Michilli, Bascioni (34' st Nanni).

In panchina: Caprili, Giuliano, Colonna, Ribezzi, Muccioli, D'Amuri.

All. Nicolini:

PIETRACUTA: Hysa, Faeti (34' st Fabbri Fed.), Ferraro (1' st Contadini), Tosi, Celli, Masini, Zannoni (38' st Bucci), Ferrani, Fratti, Tomassini, Evaristi.

In panchina: Leardini, Alessandrini, Cobo, Pavani, Salvemini, Stavola.

All. Fregnani.



ARBITRO: Rossi di Cesena.

RETI: 10' pt Faeti, 1' st Genghini, 15' st Fabrizi, 29' st Contadini.

AMMONITI: Girometti, Michilli, Celli, Tomassini.



VERUCCHIO Il Pietracuta fallisce il sorpasso a danno della capolista Torconca, mentre il Verucchio conferma il proprio momento di forma, fermando i quotati rivali sul pari per 2-2. Al 10' l'esterno classe 2002 Faeti inventa dalla destra un tiro cross che beffa Renzetti e porta in vantaggio la squadra ospite. Il pareggio arriva a inizio ripresa, con Genghini che di testa batte Hysa su corner battuto da Genghini. Al 60' ancora Michilli su punizione pennella per il colpo di testa vincente di Fabrizi. A evitare la sconfitta al Pietracuta è un altro giovane classe 2002: al 74' Contadini entra in area e batte Renzetti.