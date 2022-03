Calcio Promozione: Novafeltria, scatto playoff. Battuto il Bellaria 1-0

Sport

Novafeltria

| 16:37 - 13 Marzo 2022

L'undici di partenza del Novafeltria. In gallery il Bellaria Igea Marina.



Novafeltria - Bellaria Igea Marina 1-0



NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin (5' st Sartini), Pavani (34' st Frihat), Crociani (15' st Mahmutaj), Valentini (46' pt Amadei), Cappello, Niang, Baldinini, Radici (43' st Rizzo), Boschetti, Toromani

In panchina: Cappella, Bindi, Alpino, Rizzo, Colonna.

All. Giorgi.

BELLARIA IGEA MARINA: Antonelli, Paganelli, Fabbri, Chiussi (15' st Gabrielli), Pruccoli (43' st Vandi), Venturi, Bellavista, Cocco (40' st Polverelli); Giornali (31' st Casadei), Facondini, Marchini (20' st Vitali).

In panchina: Morra, Zanotti, Fusi, Meluzzi.

All. Fusi.



ARBITRO: Allkanjari di Rimini.

RETI: 24' pt Radici.

AMMONITI: Chiussi, Toromani, Cappello.

NOTE: corner 3-6. Recupero 1' pt, 5' st.



SECCHIANO Scatto del Novafeltria in zona playoff, grazie alla tenace vittoria conquistata contro un buon Bellaria Igea Marina. Per i gialloblu di Giorgi è il terzo hurrà in quattro partite di questo 2022, arrivato con qualche affanno nel finale, ma meritato per la crescita della squadra, complice anche l'inserimento a centrocampo di un elemento fuori categoria come Baldinini. Il primo sussulto è di marca Bellaria al 7': Paganelli sulla destra crossa pericolosamente, dopo due tocchi la palla rispedita fuori area arriva a Fabbri che cerca il jolly di sinistro dai 25 metri, Andreani si distende e toglie la palla dall'angolino basso alla sua destra. Al 9' ghiotta opportunità per i locali, con Baldinini che da sinistra pennella in area per Toromani, che di testa spreca, mettendo a lato. Due giri di lancette dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, un difensore bellariese alza a campanile di testa, Baldinini al volo trova un'altra deviazione in calcio d'angolo. Novafeltria in vantaggio al 24': corner da sinistra, Antonelli respinge con i pugni, al limite dell'area Toromani calcia di destro trovando il corpo di un difensore, Cappello di sinistro dal vertice destro dell'area colpisce una clamorosa traversa, ma Radici è il più lesto di tutti e trova il tap-in vincente di testa. Al 34' Baldinini serve Pavani sulla corsa sull'out mancino, il terzino triangola con il compagno che lo libera in area, defilato sulla sinistra, il tiro di destro viene respinto da Antonelli, bravo a coprire il primo palo. Il Bellaria Igea Marina nel finale di frazione spinge alla ricerca del pareggio. La più ghiotta occasione capita al 36', complice una palla persa sulla trequarti: rapida verticalizzazione per l'inserimento di Bellavista che davanti ad Andreani alza il pallonetto, dando solo l'illusione del gol. La sfera si spegne oltre la traversa. Al 38' diagonale di Fabbri che lambisce il palo, senza che Bellavista riesca a correggere in rete. Al 44' il terzino Paganelli cerca spazio per vie centrali, dai 25 metri calcia di destro, Andreani è bravo in tuffo a deviare in corner.



La ripresa ha un andamento simile: meglio il Novafeltria nella prima parte, poi reazione Bellaria.

Al 56' Boschetti sulla sinistra conquista palla grazie a un rimpallo e si invola verso la porta: il diagonale a cercare il secondo palo è però troppo strozzato e termina a lato. Al 66' splendida incursione di Pavani sulla destra, il cross dal fondo a rimorchio per Radici, che strozza il tiro: la difesa ospite libera con qualche difficoltà. Un minuto dopo Baldinini cerca l'eurogol da fondocampo, ma Antonelli vigila alzando sopra la traversa. La squadra ospite reagisce con Bellavista che al 71' semina il panico in area avversaria senza però concretizzare. Al 78' cross di Paganelli dalla destra, sul secondo palo Casadei, lasciato libero dalla difesa, tocca al volo di destro cercando il palo lontano, la palla termina fuori. Il Novafeltria chiude in apnea, ma difende il vantaggio e porta a casa con merito i tre punti.



ric. gia.