Calcio Promozione: Torconca, pari 2-2 con il Granata

| 18:52 - 12 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Torconca - Granata 2-2



TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Cipiccia, Pasini, Tombari, Simoncelli (8' st Pasolini, 24' st Zavatta), Mercuri, Mani, Casoli, Chiussi.

In panchina: Pasini, Guenci, Politi, Codignola, Antonacci.

All. Vergoni.

GRANATA: Venghi, Lelli, Campinoti, Silighini, Baldani, Asslani, Giannini (43' st Ugone), Braccini (41' st Pellegrini), Ambrosini, Ronchi (32' st Brighi), Sacchetti.

In panchina: Giustore, Arfilli, Vitali.

All. Cantoni.



ARBITRO: Cappennani di Bologna

RETI: 10' pt Casoli, 35' pt rig. Ronchi, 35' st Mani, 42' st Sacchetti.

AMMONITI: Franciosi, Baldani, Mani, Asslani, Ambrosini, Casoli, Venghi.



CATTOLICA Fermato sul pari 2-2 con il Granata, il Torconca reclama per il rigore fischiato ai cesenaticensi: "il nostro difensore ha rinviato la palla e l'attaccante gli è andato contro. Un altro evidente torto dopo il rigore fischiato a favore del Gambettola contro di noi, per un fallo fuori area di un metro", spiegano dalla dirigenza biancoblu. Locali in vantaggio al 10' con un rasoterra dal limite di Casoli che infila il portiere sulla sua destra. Al 34' il pareggio sul rigore trasformato da Nicholas Ronchi. Il Torconca passa nuovamente in vantaggio a dieci minuti dal termine con un pregevole tiro al volo di Mani. Beffa finale per i locali all'87' quando il baby Lorenzo Sacchetti (2005) al limite dell'area sfrutta un rinvio corto per infilare il 2-2 con una potente conclusione al volo. Torconca guida la classifica a +2 sul Pietracuta, in attesa della sfida di domani dei rossoblu in casa del Verucchio.