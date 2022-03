Basket D, Tigers al completo: gara in alta quota a Bologna

Sport

VillaVerucchio

| 17:04 - 10 Marzo 2022

E' una partita d’alta quota, quella tra Fast Coffee Villanova Tigers e Giardini Margherita. Le “Tigri” di Villa Verucchio venerdì 11 marzo (ore 21.30) sono attese da una bella trasferta bolognese: le due squadre sono divise da 2 soli punti (22 i Giardini, 20 Villanova, con una gara in meno però), e inseguono da vicino la capolista Selene S. Agata.

Giardini Margherita vanta un record 11-4, ha segnato 1.088 punti e ne ha subiti 973. La compagine di Joseoph Morra ha nell’ala piccola Lorenzo Fanelli (156, 10.4 di media) e nella guardia Luca Bernabini (152) i migliori terminali offensivi.

“Finalmente siamo al completo, e questa è una bella notizia, e anche la condizione di alcuni giocatori (A. Buo, Foiera, F. Guiducci, Tomasi) sta migliorando. Sarà determinante la testa e la voglia di vincere ed eseguire tatticamente il piano partita. La pressione, però, è tutta per i Giardini che giocano in casa e vengono da due sconfitte consecutive”.

All’andata, i bolognesi passarono alla Tigers Arena.

“Quella era un’altra squadra, e in quella occasione giocarono solo i ragazzi più giovani (e lo fecero pure bene). Certamente vorremmo vendicare quella sconfitta. E per farlo bisognerà stare attaccati alla partita”.

Giardini Margherita vi ha superati in testa alla classifica, ed ora è stata scalzata da Selene S. Agata, dopo aver perso lo scontro diretto.

“Quella bolognese è una compagine molto ben attrezzata e allenata da un coach di valore come Morra. In un’intelaiatura già pregevole, ha inserito un play-guardia esperto come Filippo Riguzzi (ex Imola e Modena in C). Con Artese, Bernabini, capitan Minghetti e Fanelli è l’uomo chiave di una squadra molto lunga ed esperta”.

Che partita si aspetta, coach Evangelisti?

“I Tigers debbono mettere in campo tutta l’intensità e la difesa che abbiamo in mente in questo periodo. Vogliamo giocare con il sorriso, divertirci e fare una buona prova. Siamo carichi”.