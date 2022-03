Gaming online: come è cambiato negli ultimi anni e cosa ci riserva il futuro?

Attualità

17:03 - 10 Marzo 2022

Il mondo dell’intrattenimento online ha vissuto un’incredibile evoluzione negli ultimi 3 anni. L’arrivo delle console di ultima generazione, di smartphone sempre più evoluti e della realtà virtuale ha spostato verso l’alto l’asticella delle prestazioni e ha cambiato profondamente il nostro modo di giocare. È il momento di analizzare i cambiamenti più importanti dell’ultimo periodo e di provare a ipotizzare cosa ci riserverà il futuro.



Nel 2010, ovvero poco più di 10 anni fa, giochi come League Of Legends e Minecraft erano solo passatempi per pochi e piattaforme come Twitch addirittura non esistevano. Oggi è cambiato+tutto. I due titoli che abbiamo appena citato sono dei bestseller di livello mondiale e Twitch, sito principe dello streaming di videogiochi (e non solo) è uno dei più seguiti in ogni angolo del pianeta.



Ma soprattutto è il canale di riferimento per gli e-sport, i videogiochi competitivi a torneo che si sono trasformati da disciplina per gamer accaniti a fenomeno di massa con tanto di campionati mondiali, leghe professionistiche e ipotesi di inserimento nelle prossime edizioni dei giochi olimpici.



E questi sono soltanto due esempi della velocità a cui si muovono le cose nel meraviglioso settore del gaming. Forse il gioco che si è evoluto di più in tempi recenti sono state le classicissime slot machine. Oggi le slot come quelle targate Megaways non sono più semplici giochi dal funzionamento meccanico. Hanno ambientazioni 3D, colonne sonore dedicate e mini-giochi di abilità che rendono l'esperienza estremamente varia e immersiva. La gamification è una realtà e l’intelligenza artificiale è diventata parte integrante del processo di crescita.



Impossibile non parlare delle novità del mondo dell’intrattenimento senza partire dalle innovazioni tecnologiche. Una delle più importanti è stata lo streaming, capace di rivoluzionare sia il modo di giocare che la semplice fruizione di contenuti. Siamo partiti dai primi giochi live trasmessi in diretta sul pc e siamo arrivati in poco tempo ai servizi di cloud gaming che permettono di giocare addirittura senza console e pc, semplicemente sottoscrivendo un abbonamento mensile come si fa con Netflix, Amazon Prime e Disney+.



Allo stesso tempo abbiamo assistito alla trasformazione dei cellulari da semplici dispositivi per telefonare o scambiarsi messaggi a vere e proprie piattaforme di gioco che poco hanno da invidiare a pc e console di ultima generazione. Gli smartphone sono oggi i device di gioco preferiti di milioni di persone e il mercato del mobile gaming sta generando cifre da capogiro. Un trend che porterà le case produttrici di software a investire sempre più risorse nel settore e a creare giochi dalle prestazioni mai viste. Sembrano davvero lontani i tempi in cui giocare col telefono significava districarsi tra i labirinti di Snake.



Il 2022 potrebbe anche rivelarsi come l’anno della definitiva affermazione della realtà virtuale e di quella aumentata nel campo dell’intrattenimento di consumo. I visori sono già disponibili da qualche anno ma la loro evoluzione (e la concorrenzialità dei prezzi) è andata a rilento, complice la scarsa dimestichezza degli utenti con il mezzo e i limiti delle connessioni attuali. In merito a quest’ultima questione dovrebbe essere il 5G a segnare il cambio di passo, risolvendo i problemi di lag, velocità e latenza che fin qui hanno frenato lo specifico comparto. Nel frattempo chi produce i dispostivi per la VR si sta già portando avanti col lavoro e al CES di Las Vegas di gennaio abbiamo ammirato i primi device con sensori tattili e olfattivi.



In tempi recentissimi è arrivato anche un gioco che promette di cambiare profondamente la stessa concezione di gaming. Stiamo parlando di Axie Infinity, ovvero di uno dei primi videogame in assoluto completamente basato sulla blockchain e sulle criptomonete. Un gioco in cui si scambiano monete virtuali e costruito sui token di così grande successo non si era mai visto e ha dato origine a una folta schiera di imitatori. Se sarà questo il nuovo standard del gaming solo i prossimi mesi potranno dirlo.