Calcio Eccellenza, Victor San Marino a Cotignola per calare il tris di vittorie di fila

| 16:55 - 10 Marzo 2022

Il Victor San Marino non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Tropical Coriano nonostante le numerose occasioni da rete create, ma è comunque riuscito ad allungare la propria striscia positiva arrivando a ben 7 partite consecutive senza sconfitte (4 vittorie e 3 pareggi). Tra pochi giornia Corignola capitan Barone e compagni avranno la grandissima occasione non solo di rimanere imbattuti in campionato per un’altra partita ancora ma anche di tornare subito a vincere dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa.

Il 13 marzo 2022, alle ore 14.30, il Victor San Marino, al quarto posto inclassifica, giocherà infatti al campo comunale “Angelo Dalmonte” di Cotignola (Ravenna) contro la squadra locale fanalino di coda dello stesso raggruppamento calcistico.

Gli uomini di mister D’Amore dovranno essere bravissimi a mantenere alta la concentrazione e a riacquisire la giusta cattiveria sotto porta per poter centrare il terzo successo di seguito in trasferta, magari ripetendo le belle prestazioni viste contro il Diegaro e il Cava Ronco nelle precedenti gare esterne.

Gianni D’Amore, allenatore del Victor San Marino, dichiara: “Il pareggio ottenuto contro il Tropical Coriano ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca perché credo che avremmo meritato la vittoria per quanto visto in campo, ma il risultato va accettato e bisogna rimanere concentrati in vista della prossima sfida. La partita a Cotignola sarà difficile perché gli avversari sono in cerca di punti salvezza e avranno motivazioni altissime, ma le nostre dovranno essere superiori alle loro e dovremo fare di tutto per ottenere i tre punti. Tutti i giocatori si stanno allenando benissimo per poter tornare alla vittoria: il morale è alto e ci faremo trovare pronti”.