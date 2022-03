Covid Rimini: casi di nuovo sopra quota 200, deceduta 76enne

Attualità

Rimini

| 16:32 - 10 Marzo 2022

Bollettino Covid 10 marzo 2022.

Contagi da Sars-CoV-2 in risalita anche nel territorio riminese. Oggi (giovedì 10 marzo) comunicati 203 contagi, che portano il totale, per i primi quattro giorni della settimana, a 690, media 173, in crescita rispetto a una settimana fa, quando la media si fermava a 149.



Nel territorio riminese deceduta una 76enne: in regione i decessi sono in totale 13, età media 87 anni. I nuovi casi in regione sono 2577 su 20.246 tamponi, tasso di positività al 12,7%.



Calano i ricoveri: a Rimini -2 (totale 7), in regione -2 (totale 62), nei reparti Covid di tutto il territorio regionale - 23 (totale 1070).