San Marino, accolti 150 profughi. Governo sollecita la cittadinanza sulla raccolta fondi

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:16 - 10 Marzo 2022

Foto di repertorio.



A San Marino sono stati accolti 150 profughi ucraini, ospitati in alcune strutture pubbliche e presso le abitazioni di alcune famiglie che, evidenzia il governo sammarinese in una nota, "hanno aperto la propria abitazione animate da un encomiabile spirito solidale". Non ci sono minori non accompagnati.



Il governo rilancia il proprio appello alla cittadinanza affinché partecipi alla raccolta fondi avviata per sostenere i costi dell'accoglienza (deducibili senza tetto massimo dalla dichiarazione dei redditi), mentre per la consegna di beni di prima necessità e alimenti, le porte della casa San Michele gestita dalla Caritas sono aperte martedì mattina dalle 9 alle 11 e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.



Nei prossimi giorni il numero dei richiedenti accoglienza sarà però contingentato: le strutture pubbliche sono al completo e per la Repubblica del Titano è impossibile gestire un flusso superiore di persone. Verranno privilegiati i ricongiungimenti familiari debitamente segnalati.