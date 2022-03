Crisi benzina, Federconsumatori Rimini al Governo: 'azzerare accise, ridurre l'Iva"

Attualità

Rimini

| 15:55 - 10 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Prezzi alle stelle per il carburante, arrivato a superare i 2 euro al litro. I cittadini pagano le conseguenze della crisi, non solo direttamente (attraverso il rifornimento di carburante), ma anche indirettamente, con il rincaro generalizzato dei prezzi di beni e servizi. Federconsumatori, attraverso il suo osservatorio nazionale, ha aggiornato le stime relative agli aggravi che le famiglie dovranno fronteggiare nel 2022: +2.354,98 euro, 478 euro solo per il carburante. "Una situazione allarmante - evidenzia Graziano Urbinati della Federconsumatori Rimini - che il governo è chiamato ad affrontare con urgenza disponendo l’azzeramento totale delle accise e una forma di sgravio ulteriore, ad esempio sotto forma di credito di imposta, per i mesi di marzo e aprile, per le aziende di autotrasporto". L'86% dei beni in Italia è infatti trasportato su gomma, per questo, "è fondamentale intervenire per scongiurare il blocco delle attività di fornitura di beni nei punti vendita, che comporterebbe difficoltà nel reperimento dei prodotti, corsa all’accaparramento e possibili fenomeni speculativi".



Le accise sono anche aggravate dall'Iva, "un meccanismo assurdo ed inspiegabile che denunciamo da tempo e che, oggi, appare ancor più inaccettabile", attacca Urbinati. Le accise oggi ammontano a 0,72 euro al litro per la benzina e 0,62 per il gasolio: azzerandole, il risparmio per i cittadini sarebbe di 874 euro all'anno, più 228 euro con un'iva agevolata sui carburanti del 10% invece del 22%. "Inoltre, invitiamo ad effettuare maggiori controlli e a sanzionare severamente chi tenta di lucrare su tale situazione, aumentando impropriamente i prezzi già così elevati o facendo leva su costi più convenienti per vendere carburante contraffatto", chiosa Urbinati.