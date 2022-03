Rimini, accolti 1217 profughi ucraini. Ausl attivata per profilassi vaccinali e tamponi Covid

Attualità

14:59 - 10 Marzo 2022

Ufficialmente sono 1.217 i profughi ucraini attualmente presenti in provincia di Rimini, ma si stima che siano di più considerando le persone arrivate con mezzi propri a casa di parenti. La comunità ucraina locale è la seconda più grande in regione, conta cinquemila persone. E se si considerano anche i molti hotel che hanno aperto le porte ai profughi, si comprende come mai Rimini sia diventata protagonista nell'accoglienza di chi fugge dalla guerra.



La prefettura sta attivando 120 posti ulteriori nei Cas, i centri di accoglienza straordinaria, e nell'incontro di oggi (giovedì 10 marzo) è stato rinnovato ai sindaci l'appello ad incrementare i posti del sistema di accoglienza Sai. I cittadini che invece desiderano mettere a disposizione la propria seconda casa deve contattare il Comune. "La questura avrà il dato ufficiale di tutti i cittadini presenti sul territorio e questo dato servirà sia per lo screening sanitario, ma anche per l'orientamento scolastico, perché ci sono tanti minori insieme alle mamme", ha spiegato il prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza a margine dell'incontro con i sindaci.



Già 27 hotel a Rimini hanno chiesto di convenzionarsi tramite la protezione civile. L'obiettivo è quello "incentivare i Cas - ha spiegato il responsabile dell'ufficio protezione civile di Rimini Antonio Pesaresi - quindi il fronte alberghi è un fronte che servirà a mettere nelle condizioni il ministero dell'Interno, le prefetture" di reperire "più strutture possibili per il lungo periodo".



L'Ausl Romagna intanto, mano a mano che ottiene i nominativi, procede con i tamponi anti-Covid e le profilassi vaccinali. "In Ucraina c'è stata un'epidemia, ancora in corso, di morbillo; esiste ancora la poliomielite; ci sono diversi casi di tubercolosi - ha spiegato il direttore di Igiene Pubblica di Rimini Franco Borgognoni -. Quindi procediamo sia con gli screening che le successive vaccinazioni secondo i calendari vaccinali per queste malattie".