Sindaco Rimini: stelle degli alberghi, sistema da riformare

Turismo

Rimini

| 14:52 - 10 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Nonostante la grave crisi internazionale e i prezzi alle stelle, "abbiamo il dovere di guardare avanti". Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad argomenta che sia prioritario "modernizzare e riqualificare l'offerta ricettiva della città" e rivedere le modalità di assegnazione della classificazione alberghiera, "uno dei principali parametri a dettare le aspettative dei clienti". L'assegnazione delle stelle, da una a cinque, indirizza la scelta del cliente (oltre ai prezzi), ma questa classificazione viene determinata dagli operatori stessi, con un'autocertificazione, senza che sia garantita "una reale qualità delle dotazioni e dei servizi"; ed è inoltre fondata "sulla valutazione di elementi strutturali e di servizi ormai superati dalle nuove esigenze di chi si sposta, sia per business sia per piacere". Il sistema delle stelle è dunque una fotografia non più corrispondente alla realtà dei fatti.



Il sindaco sottolinea che sia prioritario, in epoca Covid, l'innalzamento degli standard igienico-sanitari, e prendere in considerazione "gli standard internazionali di ospitalità ed elementi come l’atmosfera, il comfort, la preparazione del personale, l’attenzione alla qualità ambientale", senza tralasciare "la qualità del servizio e la trasparenza nei confronti dell'ospite".



Non è sufficiente quindi per il primo cittadino di Rimini provvedere a una riqualificazione e all'ammodernamento delle strutture alberghiere presenti sul territorio, ma anche affrontare questo tema strategico, coinvolgendo, oltre alle rappresentanze degli operatori, la Regione e le istituzioni locali.