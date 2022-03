Prodotti per l'ufficio: la carta è tra gli articoli più richiesti dalle imprese

Attualità

09:14 - 11 Marzo 2022

Formati carta.

Tra gli articoli per l’ufficio la carta è uno dei prodotti più richiesti, perché utilizzata per tantissime finalità che vanno dalla realizzazione di brochure e cataloghi alla stampa di documenti aziendali utilizzati internamente.



D’altronde, il mercato propone una vasta gamma di formati, con soluzioni adatte ad ogni esigenza e tantissime opzioni per stampati professionali.



Scegliere la carta adatta per l’ambiente di lavoro non è semplice, infatti bisogna valutare diversi fattori per individuare il tipo di carta giusta. In questo caso, però, esistono alcune indicazioni utili per semplificare tali decisioni; informazioni con le quali compiere scelte consapevoli quando si tratta di ordinare la carta dal fornitore per l’ufficio.





Quale formato di carta scegliere per l’ufficio?



Allo scopo di garantire stampe con una resa ottimale è sempre bene valutare la tipologia di carta destinata a specifici impieghi.



Una risorsa che fa chiarezza e aiuta le imprese a scegliere il prodotto giusto è la guida Lyreco sui formati della carta, un’analisi dettagliata e completa in cui trovare tutte le informazioni necessarie, realizzata grazie alla lunga esperienza maturata dall’azienda nel campo delle forniture aziendali.



Nei luoghi di lavoro, i formati più utilizzati sono ovviamente il formato A3, A4 e A5, formati ordinari usati per attività convenzionali, come la stampa di documenti. Ma esistono anche formati con dimensioni maggiori destinati ad altre applicazioni come l’A1 e l’A2 per la stampa di disegni tecnici o materiale promozionale, oppure formati più piccoli come l’A9 e l’A10, ideali per la stampa di coupon, etichette e adesivi per la pubblicità o la personalizzazione di prodotti e gadget aziendali.



Nel settore grafico ed editoriale si ricorre spesso anche alla carta di formato B, un prodotto leggermente più grande rispetto alla stessa categoria in formato A, impiegata in ambito aziendale per la stampa professionale di brochure e libri. Anche i formati di carta C sono composti da 10 sottogruppi, ognuno dei quali può fungere da busta del corrispettivo supporto cartaceo in formato A, ad esempio usando una busta in formato C6 per contenere una lettera o un documento in formato A6.



Altri tipi di carta sono quelli fotografici, dove sono richieste una qualità elevata e caratteristiche tecniche specifiche diverse da quelle della carta tradizionale. Aspetti essenziali per la scelta della carta fotografica sono la grammatura (ovvero lo spessore del supporto cartaceo), le dimensioni a seconda del progetto e della stampante da utilizzare e la finitura.



Come scegliere la carta giusta per l’ufficio



Come è evidente, esistono tantissimi tipi di carta a disposizione delle aziende, supporti in grado di soddisfare ogni necessità e offrire prestazioni ottimali per ogni ambito d’impiego.



Un aspetto da non sottovalutare è senz’altro la qualità del prodotto, per evitare che una carta di basso valore comprometta il risultato della stampa. Naturalmente, è importante prestare attenzione anche ai costi, tuttavia bisogna sempre cercare il miglior compromesso possibile tra la qualità e il prezzo della carta da ufficio.



Dopodiché, è necessario valutare bene le esigenze di utilizzo della carta, per comprare il prodotto giusto per ogni progetto. Per quanto riguarda il formato A, ad esempio, per le stampanti e le fotocopiatrici i formati più usati sono A3 e A4, mentre l’A5 è preferito per le brochure promozionali e l’A6 per volantini o flyer.



Tra le finiture, invece, quella patinata è ideale per stampe aziendali di qualità elevata, altrimenti una finitura opaca è indicata per aumentare la resistenza dei documenti che vengono manipolati da molte persone.



Ad esempio, per realizzare una rivista aziendale è possibile usare una carta formato A4 o A5, con grammatura di 170-200 gr/mq e una finitura opaca o lucida, mentre per dei biglietti da visita la soluzione migliore è una carta opaca formato A8 con grammatura di 300-400 gr/mq. Conoscere le specifiche tecniche dei diversi tipi di carta permette di scegliere il prodotto corretto per ogni funzione, per ottimizzare l’utilizzo della carta nell’ambiente di lavoro ed evitare sprechi o risultati non soddisfacenti.