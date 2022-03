Rimini, il 12 marzo gli uomini scendono in piazza per dire no alla violenza sulle donne

Attualità

Rimini

| 13:47 - 10 Marzo 2022

Presentazione dell'iniziativa.



Sabato 12 marzo a Rimini saranno gli uomini a scendere in piazza, per la prima volta, per dire no alla violenza contro le donne. "La camminata degli uomini", con ritrovo alle 14.30 all'Arco d'Augusto per la partenza e marcia nel centro cittadino, è stata organizzata dalle associazioni Cambia-Menti e DireUomo - Spazio ascolto uomini maltrattanti. L'iniziativa vuole costituire un segnale importante, un momento in cui siano gli uomini in prima persona a chiedere un reale cambiamento degli uomini per gli uomini. “La violenza di genere è solo la punta di un iceberg che ha le proprie radici in un preciso retaggio culturale", spiegano dall’associazione DireUomo. In particolare, evidenziano, "la violenza maschile è prima di tutto una questione antropologica che vede al centro la svalutazione del ruolo delle donne, in una logica di dominio e di possesso così radicata e profonda da rendersi molto spesso inconsapevole".



Il lavoro nell’ambito delle pari opportunità, così come nel contrasto alla violenza di genere, “non consiste soltanto nell’agire di pochi addetti ai lavori su soggetti particolari implicati in condotte inadeguate, ma riguarda tutti gli uomini – proseguono da DireUomo - ed è necessario che ogni uomo si attivi in prima persona nella propria quotidianità, interrogandosi sulla qualità delle proprie modalità relazionali, affettive ed emozionali. La violenza di genere colpisce le donne, ma è un problema degli uomini. Cambiare si può”.